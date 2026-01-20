Roma si prepara ad accogliere la seconda edizione del Premio Parola d’Oro, un appuntamento che celebra il valore della comunicazione positiva, costruttiva e responsabile in un’epoca segnata da conflitti verbali, linguaggi aggressivi e narrazioni divisive.

L’evento si terrà venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 15:30, presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, e si svolgerà con il patrocinio della Regione Lazio, a conferma dell’importanza culturale e sociale dell’iniziativa.

Un premio per chi usa le parole come strumento di valore

Il Premio Parola d’Oro nasce con l’obiettivo di riconoscere personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell’informazione, delle istituzioni e dell’impegno civile che si sono distinte per l’uso consapevole e positivo della parola, intesa come strumento di dialogo, inclusione e crescita collettiva.

Tra i premiati della II edizione figurano nomi di primo piano e volti molto amati dal pubblico:

Mons. Marco Frisina, l’On. Fabrizio Santori, Carolyn Smith, Andrea Pamparana, Carolina Benvenga, Andrea Roncato, Riccardo Cecchini, Federica Bertoni, Nicole Moscariello, Elisa Caponetti, Angelo Tofalo, Ylli Ujka, Cesk Ivanaj, Eleonora Ivone, Tommaso Giuntella, Dundar Kesapli, Angiolina Marchese, Luca Alcini, Elena Presti, Nazarena Savino, Alessandro Circiello, Andrea Fragasso, con la collaborazione di Miss Parade e la partecipazione del magistrato Valerio de Gioia, già premiato nella prima edizione.

Un parterre eterogeneo che testimonia come la comunicazione responsabile attraversi linguaggi, professioni e ambiti diversi, dalla musica al giornalismo, dall’intrattenimento all’impegno sociale.

“Immagini come parole”: la mostra che accompagna il premio

Ad arricchire l’evento, la mostra “Immagini come parole”, curata da Vinicio Prizia, propone una riflessione visiva sul potere comunicativo delle immagini, capaci di parlare quanto – e talvolta più – delle parole.

Espongono:

Antonio Aiala Severini, Floriana Celani, Antonio Croce, Leonardo Galliano, Metello Iacobini, Marina Muzzini, David Ovidi, Maria Pennacchia, Vinicio Prizia e Nicola Trosino.

Un percorso artistico che dialoga idealmente con il senso profondo del premio, ampliandone il messaggio attraverso l’arte visiva.

Performance artistiche e momenti musicali

La cerimonia sarà scandita anche da performance artistiche e musicali, con la partecipazione del Coro Kol Rinà, Giulia Furgiuele, Irene De Arcangelis, Ilaria Coku, Francesco Miccoli e Alex De Vito, con la collaborazione di Qerim Coku.

Un intreccio di voci, musica e parole che contribuirà a rendere l’evento un’esperienza culturale completa e coinvolgente.

Conduzione e saluti istituzionali

A guidare il pubblico nel corso della serata saranno Paola Delli Colli (Lazio TV) e Claudio David.

I saluti istituzionali saranno affidati all’On. Simona Baldassarre, Assessore alla Cultura della Regione Lazio, a sottolineare il sostegno delle istituzioni a iniziative che promuovono un linguaggio più etico e consapevole.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita ma su prenotazione obbligatoria.

È necessario inviare i nominativi (ospiti inclusi) all’indirizzo email:

📩 premioparoladoro@gmail.com

Un appuntamento che invita a riscoprire il peso delle parole, il loro potere di unire e la responsabilità che ciascuno ha nel modo di comunicarle. In un mondo che parla troppo e ascolta poco, il Premio Parola d’Oro sceglie di premiare chi comunica meglio.