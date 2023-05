Sabato 6 e domenica 7 maggio vintage, oggettistica e curiosità per sostenere la residenza

Con la primavera torna l’atteso mercatino solidale nel bellissimo cortile della Residenza Vanessa di via Forlì 36. La Casa AIL di Roma che accoglie gratuitamente i pazienti ematologici e i loro familiari non residenti nella Capitale e in cura presso l’UOC di Ematologia dell’Umberto I. Il 6 e 7 maggio dalle 10.30 alle 19.00 i volontari e gli stessi residenti della casa proporranno a tutti i visitatori e agli amici dell’associazione interessanti articoli di artigianato, vintage, bigiotteria, accessori per la cucina, stoffe per sartoria, abbigliamento, giocattoli e varie curiosità. Il ricavato contribuirà a sostenere i costi di mantenimento, miglioramento e gestione della residenza.

La Casa AIL – Residenza Vanessa di via Forlì, fortemente voluta dal Prof. Franco Mandelli, è stata inaugurata nel 1993 grazie ad una importante donazione dalla Banca di Roma e ai fondi raccolti con la prima edizione della Partita del Cuore della Nazionale Italiana Cantanti. Da allora oltre cinquemila persone sono state accolte dalla Residenza, che ha recentemente celebrato i suoi trent’anni rinnovando gli spazi grazie ai lavori di restauro finanziati dailasciti testamentari di due donne coraggiose.

La residenza – dedicata a Vanessa Verdecchia, giovane paziente ematologica parte della grande famiglia di AIL Roma, scomparsa nel 1992 – si trova a pochi metri dall’UOC di Ematologia di Via Benevento ed è un luogo confortevole e protetto, dove il malato e il familiare che l’accompagna vengono ospitati per continuare le cure dopo un periodo di ricovero. L’edificio di tre piani è composto da quindici stanze doppie con bagno, ciascuna con il nome di un fiore. Gli spazi comuni – grande cucina, sala soggiorno-pranzo, spazio lavanderia, terrazzo e giardino – permettono una vita di relazione quotidiana condivisa. Fondamentale nella vita della casa il lavoro dei volontari di AIL Roma, e della referente della Residenza Rosalba Spalice, punto di riferimento fondamentale per chi alloggia nella casa.

www.ailroma.it