Dal 21 al 26 luglio 2025 torna a Roma una delle rassegne di danza contemporanea più attese.

Discrict Dance Festival è ideato dalla Compagnia Atacama, con la direzione artistica di Patrizia Cavola e Ivan Truol, in collaborazione e con il patrocinio del Municipio VII. La rassegna propone un’offerta per tutti i gusti ed ospita compagnie di danza di grande fama, che si daranno appuntamento nella splendida cornice dell’anfiteatro di Villa Lais.

La rassegna apre il 22 luglio alle ore 19:00 con Io sono di legno di Fabula Saltica, uno spettacolo ispirato al libro di Giulia Carcasi che, grazie alla visione di Chiara Tosti, tocca le corde della fragilità e fa, come nell’arte giapponese del Kintsugi, di ogni crepa una trama preziosa.

A seguire Anime: danza, canto, dialogo tra spazio e memoria di Compagnia Atacama, con performance site-specific firmate da Patrizia Cavola e Iván Truol.





Mercoledì 23 luglio alle ore 18:30, Ersilia Danza accompagnerà gli spettatori ne Il bosco di Erin, dove anche i bambini potranno trovare la meraviglia di un percorso sensoriale e narrativo.

E poi ancora Cappuccetto Rosso, C’era una volta il lupo e la fanciulla, ideato da Patrizia Cavola e Ivan Truol di Compagnia Atacama e scena aperta per Valeria Loprieno, Cristina Meloro e Giada Manno alle prese con il bosco come metafora di crescita personale.

Giovedì 24 luglio, alle ore 19:00, Simona e Rosanna Cieri con la storica compagnia Motus presentano Invidia, seguito da Last Chance di Mandala Dance Company. Una coproduzione internazionale con Zawirowania Dance Festival, con le coreografie di Paola Sorressa ed Elwira Piorun.

Venerdì 25 luglio, alle ore 19:00 debutta L’Ultimo Uomo, di Compagnia Atacama. Una riflessione in danza che trae ispirazione da La società della stanchezza del filosofo Byung-Chul Han.

Sabato 26 luglio alle ore 19:00 tutti pronti ad accogliere Dalet d iGiorgia Giannini e Andrea Tenerini, uno spettacolo prodotto dal Centro di Produzione Nazionale della Danza ResExtensa / Porta d’Oriente, con la direzione artistica di Elisa Barucchieri.

Chiusura in grande con la Compagnia EgriBiancoDanza ed il suo Anatomie Spirituali, ispirato ai celebri studi anatomici di Leonardo da Vinci – anatomie spirituali (estratto) e Vis a Vis, performance che esplora l’intensità dei legami umani attraverso la danza.

Discrit Dance Festival non è solo grande danza, ma si rivolge anche ad un pubblico più giovane con laboratori ad accesso gratuito come, ad esempio, il percorso, pensato come introduzione allo spettacolo Cappuccetto Rosso, C’era una volta il lupo e la fanciulla della Compagnia Atacama.

Dal 21 al 26 luglio all’Anfiteatro Villa Lais – Roma

Per info e prenotazioni: www.compagniaatacama.it info@compagniaatacama.it.