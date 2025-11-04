Sabato 29 novembre 2025 torna nella Capitale il celebre mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®: moda, pelletteria, cashmere e artigianato Made in Italy per una giornata di shopping esclusivo all’Eur.

Sabato 29 novembre 2025, dalle 8 alle 19, il quartiere Eur si trasforma in una grande boutique a cielo aperto®: tornano nella Capitale Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, il mercato di qualità più amato d’Italia e simbolo del miglior Made in Italy artigianale.

L’appuntamento è davanti al Palazzo dei Congressi (nel tratto tra Viale della Pittura e Viale della Letteratura), per una giornata all’insegna di moda, stile e qualità, con il patrocinio del Municipio IX Roma Eur.

Sui celebri banchi del Consorzio — quelli originali, da non confondere con le imitazioni — sarà possibile trovare abbigliamento fashion, pelletteria artigianale, cashmere pregiato, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e molto altro. Tutto rigorosamente selezionato e garantito, lontano anni luce da “cineserie” o prodotti di scarsa qualità.

Come spiega il presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli, “la passione per il proprio lavoro, l’ingegno artigianale e la ricerca dei materiali migliori sono ciò che ci distingue da oltre vent’anni. Il nostro è uno spettacolo di qualità, che porta il fascino del mercato di Forte dei Marmi nelle piazze di tutta Italia”.

Con un format che unisce tradizione e tendenze, il mercato itinerante più famoso d’Italia è diventato negli anni un vero fenomeno di costume: ogni tappa è una festa di colori, profumi e stile, capace di attirare migliaia di visitatori.

E a Roma, come sempre, sarà un’occasione imperdibile per chi ama lo shopping glamour e conveniente, anche in caso di maltempo!

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® – Mercato di qualità

Sabato 29 novembre 2025

Palazzo dei Congressi / Eur – Viale della Pittura, Viale della Letteratura – Roma

Dalle 8.00 alle 19.00 (anche in caso di maltempo)

Per scoprire tutte le date del tour ufficiale e seguire le prossime tappe, visita il sito www.gliambulantidifortedeimarmi.it e i canali social del Consorzio (oltre 200mila fan reali!).