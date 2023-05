Tutti i dettagli sulla 1000 miglia: ecco qual è il programma completo e quando si terrà l’evento

La 1000 miglia è un evento molto amato dagli italiani che si radunano in tutta Italia per assistere allo spettacolo di 405 vetture storiche che attraversano il paese da Sud a Nord. In attesa del grande appuntamento, scopriamo insieme tutti i dettagli relativi alla data e al programma.

LEGGI ANCHE:–Roma-Siviglia, maxischermi non solo all’Olimpico: dove vedere la finale di Europa League

1000 miglia: data e programma, tutti i dettagli

La Mille Miglia 2023 si terrà dal 13 al 17 giugno, con partenza da Brescia ed arrivo a Roma dove si giungerà al termine della seconda tappa. Qui avrà luogo la sfilata di Via Veneto per poi riprendere la corsa il giorno seguente verso Brescia.

La prima novità di quest’anno è il fatto che l’evento duri un giorno in più e la seconda è che Piemonte farà parte di una delle tappe.

Nel dettaglio, la Mille Miglia 2023 comprende le città Brescia, Roma, Garda, Verona, Ferrara, Lugo e Imola, Cervia e Milano Marittima. Il percorso previsto è di oltre 2000 km.

La seconda giornata segnerà il passaggio a San Marino, Senigallia, Macerata con una sosta a pranzo, Fermo e Ascoli Piceno ed infine la finale in via Veneto a Roma. La terza tappa partirà, quindi, dalla Capitale e attraverserà Siena, Pistoia, il Passo dell’Abetone, Modena e Reggio Emilia fino a giungere a Parma.

Il quarto giorno si passerà per Stradella e Pavia, fino a raggiungere il Piemonte con pranzo ad Alessandria, poi Asti e Vercelli e, via Novara, per poi arrivare a Milano dove si terrà l’ultima notte.

La quinta giornata, invece, sarà caratterizzata dal saluto a Bergamo, città gemella di Brescia e Capitale della Cultura 2023, dal passaggio a Franciacorta, Ospitaletto e Gussago, fino ad arrivare a Brescia in tarda mattinata con un circuito cittadino. Lì si terrà la passerella finale sulla pedana di Viale Venezia e il pranzo di chiusura.

FOTO: SHUTTERSTOCK