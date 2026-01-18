La Roma torna in campo in Serie A. I giallorossi affrontano oggi, domenica 18 gennaio, il Torino in trasferta nella gara valida per la 21ª giornata di campionato. Il match è in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà trasmesso in diretta tv e streaming.

La squadra di Gasperini arriva alla sfida dopo il successo casalingo contro il Sassuolo, battuto 2-0 all’Olimpico, un risultato che ha dato fiducia e continuità ai giallorossi. Di umore diverso il Torino di Baroni, reduce dalla sconfitta con lo stesso punteggio contro l’Atalanta a Bergamo. I granata, però, hanno recentemente eliminato proprio la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia, imponendosi 3-2, un precedente che aggiunge ulteriore tensione alla sfida.

Probabili formazioni

Torino (3-4-1-2):

Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Gineitis, Casadei, Pedersen; Vlasic; Zapata, Adams.

Allenatore: Baroni.

Roma (3-4-2-1):

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.

Allenatore: Gasperini.

Dove vedere Torino-Roma in tv e streaming

La partita Torino-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e sui canali Sky Sport, visibili tramite smart tv e decoder. Il match sarà disponibile anche in streaming su DAZN, sull’app Sky Go e sulla piattaforma NOW.

Calcio d’inizio alle 18 per una sfida che mette in palio punti pesanti e che promette equilibrio e intensità, con la Roma chiamata a riscattare l’eliminazione in Coppa e il Torino deciso a rilanciarsi davanti al proprio pubblico.