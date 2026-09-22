A Tivoli, oltre alle celebri ville, c’è anche un monumento di Arnaldo Pomodoro che molti potrebbero aver visto senza mai notarlo davvero.

A Tivoli non ci sono solo le straordinarie ville ma c’è anche un monumento firmato da Arnaldo Pomodoro che molti potrebbero aver incrociato senza soffermarsi davvero a osservarlo. Inserita nel cuore della città, l’opera porta il linguaggio inconfondibile di uno dei più importanti scultori italiani contemporanei in uno spazio segnato da secoli di storia. Una presenza monumentale che, pur essendo relativamente recente, è ormai entrata nel paesaggio urbano tiburtino.

L’Arco dei Padri e delle Madri Costituenti nel cuore di Tivoli: l’opera di Arnaldo Pomodoro che sicuramente non conosci

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’opera della quale stiamo parlando è l’Arco dei Padri e delle Madri Costituenti, collocato in Piazza Garibaldi, in un’area che rappresentava storicamente uno degli ingressi della città.

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Realizzato in bronzo e acciaio, è alto circa sette metri e fu ultimato nel 2009 nell’ambito della riqualificazione della zona intorno a Villa d’Este. L’inaugurazione avvenne il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, sottolineando il legame simbolico dell’opera con la Costituzione e con i suoi valori fondanti.

Pomodoro reinterpretò qui la forma tradizionale dell’arco, trasformandola in un collegamento ideale tra l’Anfiteatro di Bleso e Villa d’Este, quasi un passaggio contemporaneo tra luoghi appartenenti a epoche differenti.

L’opera poggia su due specchi d’acqua quadrati, dai quali emergono sfere, scaglie e segmenti geometrici. La superficie bronzea appare levigata all’esterno e molto più articolata nelle parti interne, creando giochi di luce, ombre e riflessi che cambiano insieme all’ambiente circostante.

Anche l’acqua ha un ruolo centrale: le due vasche possono essere lette come un richiamo al passato e al presente di Tivoli, città la cui storia è da sempre profondamente legata a questo elemento.

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