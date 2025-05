Titanic sotto un’altra veste: a Roma è possibile vivere un’esperienza immersiva in una realtà virtuale, come funziona e dove

Vi è mai capitato di vedere Titanic e sognare di essere su una nave gigante come quella del film? A Roma, presso Forte Trionfale, adesso è possibile grazie all’esperienza immersiva virtuale intitolata “Titanic: Un Viaggio Nel Tempo”. Grazie a tale avventura sarete catapultati indietro nel tempo e vivere la storia dell’RMS Titanic.

L’esperienza virtuale del Titanic a Roma invitai i partecipanti a bordo della nave più famosa del mondo. Questa avventura comincia con una grande partenza della nave fino ad arrivare ai suoi ultimi momenti.

I visitatori, quindi, potranno ripercorrere la storia grazie a personaggi storici e interagire con l’ambiente circostante in uno spazio chiuso, grazie a un visore VR. Essi sono stati ricreati in modo meticoloso, dalla sublime sala da pranzo alle cabine dei passeggeri. Inoltre, sarà possibile fare un tuffo nel blu dell’oceano, fino a scendere 4.000 metri per vedere i resti del Titanic.

Cosa sapere

Un’altra parte interessante dell’esperienza “Titanic: Un Viaggio Nel Tempo” è il fatto che vengano approfondite molte storie personali dei passeggeri e dell’equipaggio. Infatti, con delle narrazioni interattive è possibile scoprire alcuni particolari inediti di chi ha vissuto in prima persona la vicenda del Titanic.

La mostra vuole essere anche un’esperienza educativa per il pubblico dei più piccoli. Come? Grazie alla tecnologia e alle testimonianze di un evento che ha segnato per sempre la vita di milioni di persone.

Così dopo il film campione d’incassi Titanic che ancora oggi a distanza di anni conquista il cuore di milioni di telespettatori, è il momento di vivere un’esperienza a 360° per capire e scoprire tutti i dettagli della vicenda più famosa al mondo che interessa grandi e piccoli, generazione dopo generazione.

Titanic – Un viaggio nel tempo

Maggio 14, 2025 10:00 AM + più date disponibili

Forte Trionfale (Via Trionfale, 7400, Roma, 00136)

A partire da 17,00€

Acquista i biglietti clicca qui

FOTO: SHUTTERSTOCK