Sta per tornare uno degli eventi più attesi di musica: Tim Summer Hits a Roma e a Rimini, tutti i dettagli

E’ tutto pronto per l’evento musicale organizzato a Roma e a Rimini: Tim Summer Hits. Sono sei gli appuntamenti previsti dove si esibiranno artisti diversi con le canzoni più cool del momento. A partire dal 17 giugno, Piazza del Popolo farà da cornice alle serate che si svolgeranno nella Capitale. Scopriamo tutti i dettagli, ecco chi sono i cantanti.

Tim Summer Hits a Roma, tutti i dettagli

Il 17, 18 e il 19 giugno 2023 a Piazza del Popolo si svolgerà Tim Summer Hits. Roma è, infatti, una delle tappe previste. A seguire Rimini. Le serate inizieranno alle 21 e l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Ogni tappa prevede due appuntamenti consecutivi con gli stessi artisti e un terzo con ospiti diversi. Chi sono i cantanti che si esibiranno a Roma? Di seguito, alcuni che daranno vita ad un evento unico e inimitabile:

Fedez,

Annalisa,

Rocco Hunt,

Takagi & Ketra,

Gaia,

Colapesce & Dimartino,

Gazzelle, Sangiovanni,

Coma_Cose.

Marco Mengoni,

Giorgia,

Elodie,

Irama,

Rkomi,

Madame,

Max Pezzali,

Achille Lauro,

Annalisa,

Emma,

Tommaso Paradiso,

M¥SS KETA,

Paola e Chiara,

Rovazzi,

Orietta Berti.

Non tutti potranno seguire dal vivo il concerto ed è per questo che sarà possibile cantare insieme agli artisti anche dalla propria abitazione dato che da domenica 25 giugno l’evento sarà trasmesso su Rai 2 e su Rai Radio 2. Il festival sarà disponibile in streaming anche su Rai Play e sul canale 202 del digitale terrestre.

Gli altri appuntamenti a Rimini

La seconda tappa si terrà a Rimini presso il Piazzale Fellini. La location scelta farà da cornice per il secondo anno consecutivo e accoglierà il palco dello show musicale. Le serate in Emilia Romagna sono giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 luglio.

FOTO: SHUTTERSTOCK e UFFICIO STAMPA GOIGEST