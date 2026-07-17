L’estate musicale di Rai 1 entra nel vivo con il debutto di TIM Summer Hits, in onda stasera, venerdì 17 luglio, in prima serata. Alla conduzione tornano Carlo Conti e Andrea Delogu, pronti ad accompagnare il pubblico in un viaggio tra i grandi successi della stagione dal suggestivo scenario di Piazza del Popolo, a Roma.

È importante ricordare che la puntata non è in diretta: lo show è stato registrato circa un mese fa durante gli eventi live organizzati nella capitale e viene proposto questa sera nella sua versione televisiva.

Gli artisti della prima puntata

Sul palco si alterneranno alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana. Tra gli ospiti annunciati figurano Angelina Mango e Marco Mengoni, Anna, Annalisa, Arisa, Ditonellapiaga, Fred De Palma (anche in duetto con Emis Killa), Emma, Fabri Fibra, Fulminacci, Gaia, Irama, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, The Bausa, The Kolors e Tommaso Paradiso.

Una line-up ricca che porterà sul palco alcuni dei brani più ascoltati del momento insieme ai grandi successi degli ultimi anni.

Il calendario delle prossime puntate

Dopo l’appuntamento di questa sera, TIM Summer Hits tornerà su Rai 1 con altre tre serate in programma martedì 21 luglio, venerdì 24 luglio e venerdì 31 luglio. A chiudere il ciclo sarà lo speciale “Il meglio di TIM Summer Hits”, previsto per venerdì 7 agosto, con una selezione delle esibizioni più apprezzate.

Le puntate saranno disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay e trasmesse in contemporanea su Rai Radio2, che seguirà l’evento con collegamenti dal backstage, interviste e contenuti esclusivi.