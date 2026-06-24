Si chiude questa sera in Rome, nella suggestiva Piazza del Popolo, il TIM Summer Hits 2026, la manifestazione musicale che per quattro serate consecutive ha trasformato il cuore della Capitale in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dopo il successo dei primi tre appuntamenti, l’evento arriva al suo gran finale con una line-up ricca di protagonisti della musica italiana.

L’ultima serata promette uno spettacolo capace di coinvolgere pubblici di tutte le età, grazie a una proposta musicale che attraversa generi diversi: dal pop al cantautorato, passando per urban, dance e le hit estive che accompagneranno l’estate 2026.

A guidare il pubblico anche in questa serata conclusiva saranno ancora una volta Carlo Conti e Andrea Delogu, volti ormai simbolo dell’evento.

Per chi non potrà assistere dal vivo, la RAI ha già programmato la messa in onda televisiva delle serate su Rai 1: gli appuntamenti sono fissati per il 24 e il 31 luglio 2026, mentre il 7 agosto andrà in onda uno speciale “Best Of” con i momenti più emozionanti e le performance più apprezzate dell’intera manifestazione.

Con il gran finale di questa sera si conclude così un’edizione che ha saputo unire musica, intrattenimento e spettacolo, confermando ancora una volta Roma come capitale degli eventi estivi e punto di riferimento per la grande musica live in Italia.

TIM Summer Hits 2026: scaletta artisti del 24 giugno

Sul palco di Piazza del Popolo saliranno:

Alex Britti

Angelica Bove

Anna Tatangelo

Baby K

Benji & Fede

Chiello

Ermal Meta

Fedez

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Gaia

Gio Evan

Giusy Ferreri

Irama

Leo Gassmann

Ludwig

Il Pagante

Myss Keta

Orietta Berti

Il Rosso

IAEM

Paola Iezzi

Paola Turci

Sal Da Vinci

SKT

Trigno

Welo

Un cast trasversale che mescola grandi nomi della musica italiana, nuove promesse e artisti protagonisti delle classifiche estive, rendendo questa serata una delle più attese dell’intera edizione.

L’appuntamento è dunque per questa sera in Piazza del Popolo, per l’ultima grande festa del TIM Summer Hits 2026.

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