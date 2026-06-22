Prosegue a Roma il TIM Summer Hits 2026, che oggi – 22 giugno 2026 – porta sul palco di Piazza del Popolo la seconda serata della manifestazione musicale estiva tra le più attese dell’anno.

Dopo l’apertura del 21 giugno, l’evento entra nel vivo con un nuovo appuntamento che riunisce alcuni dei nomi più popolari della scena italiana pop, urban e cantautorale, confermando la formula vincente della grande festa gratuita in piazza.

La conduzione resta affidata a Carlo Conti e Andrea Delogu, che accompagnano il pubblico tra performance live, backstage e momenti di spettacolo.

TIM Summer Hits 2026 scaletta 22 giugno: gli artisti attesi

Per la serata del 22 giugno, l’ordine di esibizione non è stato ufficializzato, ma la line-up include alcuni dei protagonisti più seguiti della musica italiana contemporanea.

Sul palco di Piazza del Popolo sono attesi:

Achille Lauro

Elettra Lamborghini

Emis Killa

Ernia

Fred De Palma

J-Ax

Mara Sattei

Negramaro

Noemi

Rocco Hunt

Sarah Toscano

Accanto a loro anche altri artisti come Marco Masini, Raf, Enrico Nigiotti, LDA & Aka 7even, Elena D’Elia, Sayf, The Baus e Nicolò Filippucci, per una serata che mescola generazioni e stili musicali differenti.

Una serata centrale per l’estate musicale romana

Il TIM Summer Hits 2026 conferma Piazza del Popolo come cuore della musica live estiva a Roma. La data del 22 giugno rappresenta uno dei momenti centrali del ciclo di concerti in programma nella Capitale dal 21 al 24 giugno, trasformando il centro storico in un grande palco a cielo aperto.

La formula resta quella consolidata: concerti gratuiti, grande partecipazione di pubblico e una scaletta pensata per unire hit radiofoniche, musica urban e cantautorato italiano.

TIM Summer Hits 2026 in TV e streaming

Le serate del TIM Summer Hits 2026 saranno trasmesse su Rai 1 nelle date del 17, 21, 24 e 31 luglio 2026. È previsto inoltre uno speciale Best Of il 7 agosto 2026, con i momenti più significativi delle performance.

L’evento sarà disponibile anche su RaiPlay e in radio su Rai Radio2, con contenuti extra dal backstage, interviste e collegamenti esclusivi.

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Con il TIM Summer Hits 2026, Roma si conferma ancora una volta una delle capitali della musica live estiva in Italia. Piazza del Popolo diventa il centro di un evento che unisce pubblico, artisti e televisione in un’unica grande festa collettiva.

La serata del 22 giugno si preannuncia tra le più ricche e variegate dell’edizione 2026, con una scaletta pensata per far ballare e cantare tutta la piazza.