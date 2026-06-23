Il TIM Summer Hits 2026 torna questa sera, martedì 23 giugno, con il terzo appuntamento in programma nel cuore di Roma. Dopo due serate che hanno trasformato Piazza del Popolo in un grande palco a cielo aperto, il festival conferma il suo successo con una nuova maratona musicale ricca di artisti.
Una serata di musica tra generi e generazioni
L’edizione 2026 del TIM Summer Hits continua a distinguersi per la varietà della proposta artistica, capace di unire pop, urban, indie, rap e cantautorato contemporaneo.
Il format, ormai consolidato, porta sul palco alcuni dei nomi più ascoltati delle classifiche radiofoniche e delle piattaforme streaming, trasformando ogni appuntamento in un grande show estivo gratuito e aperto al pubblico.
TIM Summer Hits 23 giugno 2026: la scaletta artisti
Per la serata di oggi, il cartellone prevede un susseguirsi di esibizioni con numerosi ospiti:
- Clara
- Clementino
- Delia
- Emma
- Fabrizio Moro
- Francesca Michielin
- Levante
- Malika Ayane
- Mari Froes
- Merk & Kremont
- Mr. Rain
- Nayt
- Pinguini Tattici Nucleari
- Samurai Jay
- Sangiovanni
- Serena Brancale
- The Kolors
- Tommaso Paradiso
- Tredici Pietro
Un mix di artisti affermati e nuove voci della scena italiana, per una serata che si preannuncia particolarmente intensa.
A guidare il pubblico durante la serata saranno ancora una volta Carlo Conti e Andrea Delogu, ormai coppia consolidata del festival.
La loro conduzione accompagna le esibizioni tra ritmo televisivo e intrattenimento, mantenendo alta l’energia dello show.
Con Piazza del Popolo sempre più gremita, il TIM Summer Hits conferma Roma come uno dei centri principali della musica live estiva in Italia. Le prossime serate continueranno a portare sul palco nuovi artisti e sorprese per il pubblico.