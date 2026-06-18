Torna a Roma il TIM Summer Hits 2026: quattro serate gratuite in Piazza del Popolo con Annalisa, Fedez, Achille Lauro, Baby K, Irama, The Kolors e tanti altri. Ecco il programma completo

L’estate romana si accende con il ritorno del TIM Summer Hits 2026, il grande evento musicale che dal 21 al 24 giugno porterà in Piazza del Popolo alcuni dei nomi più amati del panorama italiano. Dopo il successo delle scorse edizioni, la kermesse conferma la formula vincente: ingresso gratuito, live show nel cuore della Capitale e una lineup che mescola big della musica e nuove promesse. L’evento sarà ancora una volta condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu.

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Per quattro sere, a partire dalle 20.00, Roma diventerà il centro della musica estiva italiana con un calendario fitto di performance.

TIM Summer Hits Roma 2026: il programma giorno per giorno

21 giugno

Si parte con una line-up che include Annalisa, Arisa, Aiello, Rkomi, Tormento, Michele Bravi, Cristiano Malgioglio, Emma, Il Tre, Fulminacci e molti altri.

22 giugno

Seconda serata con protagonisti Achille Lauro, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Fred De Palma, J-Ax, Noemi, Negramaro, Rocco Hunt, Sarah Toscano, The Bausa.

23 giugno

Sul palco arrivano Clara, Emma, Francesca Michielin, Levante, Mr. Rain, Malika Ayane, Nayt, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro.

24 giugno

Gran finale con Fedez, Baby K, Anna Tatangelo, Irama, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Orietta Berti, Paola Iezzi, Sal Da Vinci, TrigNO e tanti altri.

Dove si svolge e come partecipare

Il TIM Summer Hits si svolgerà nella cornice di Piazza del Popolo, uno dei luoghi simbolo dell’estate romana. Come confermato anche nelle passate edizioni, l’accesso sarà gratuito fino a esaurimento posti, rendendo l’evento uno degli appuntamenti più attesi di giugno in città.

Con una lineup così ampia e trasversale, il TIM Summer Hits si conferma tra gli eventi musicali imperdibili dell’estate 2026 a Roma, pronto a richiamare migliaia di fan nel cuore della Capitale.

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