Roma si prepara a dare ufficialmente il via all’estate 2026 con uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno: il TIM Summer Hits. Quattro serate evento gratuite trasformeranno il cuore della Capitale in un gigantesco palcoscenico a cielo aperto, portando in scena le star della musica italiana e internazionale.

L’appuntamento è fissato in una delle location più iconiche della città: Piazza del Popolo, che dal 21 al 24 giugno ospiterà performance live, hit del momento e grandi ospiti.

Il format musicale si svilupperà in quattro serate consecutive:

Domenica 21 giugno

Lunedì 22 giugno

Martedì 23 giugno

Mercoledì 24 giugno

Quattro appuntamenti imperdibili che vedranno alternarsi sul palco i protagonisti delle classifiche e le icone pop più amate del momento, pronti a far cantare il pubblico con i successi dell’estate.

La conduzione firmata Carlo Conti e Andrea Delogu

A guidare lo show, ormai per il terzo anno consecutivo, ci sarà una coppia collaudata e amatissima dal pubblico televisivo: Carlo Conti e Andrea Delogu.

La loro presenza garantirà ritmo, intrattenimento e il consueto mix di leggerezza e spettacolo che ha reso il format uno dei più seguiti della stagione estiva.

Roma diventa il cuore della musica live

Il TIM Summer Hits 2026 non è solo un concerto, ma un vero e proprio evento urbano che trasforma la Capitale in un polo musicale internazionale. Piazza del Popolo diventerà per quattro giorni il centro della musica pop, accogliendo migliaia di spettatori e fan pronti a vivere un’esperienza unica.

Le serate saranno a ingresso gratuito e verranno registrate per la trasmissione in prima serata su Rai1, oltre che in contemporanea su Rai Radio2 e disponibili su RaiPlay.

Il progetto, prodotto da Friends TV e realizzato con il supporto di TIM e Rai Pubblicità, conferma ancora una volta il ruolo centrale di Roma nel panorama degli eventi musicali estivi.

Con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, il TIM Summer Hits si prepara a essere uno degli appuntamenti più spettacolari dell’estate 2026.