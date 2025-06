E’ partito alla grande il Tim Summer Hits, il festival musicale estivo che accende l’estate italiana con i grandi nomi della musica pop e urban.

Anche quest’anno l’evento è organizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi, e prodotto da Friends TV per TIM e Rai Pubblicità.

La scaletta della serata del 10 giugno

Una line-up ricca e variegata animerà il palco, con artisti amati dal pubblico di tutte le età. Ecco l’elenco degli artisti previsti per la serata del 10 giugno:

Tim Summer Hits 2025, gli artisti in scaletta del 10 giugno

Achille Lauro

Alex Britti e Clementino

Alfa

Annalisa

A-Clark, Vinny e Iva Zanicchi

BigMama

Bnkr44

Bresh

Capo Plaza

Fedez e Clara

Gabry Ponte

Gigi D’Alessio

Negramaro

Sayf

Shablo + Guests

Tropico

Un mix tra icone pop, artisti in crescita e nuovi talenti che renderà la serata imperdibile.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

I controlli all’ingresso: cosa si può portare e cosa no

Per garantire la sicurezza durante il concerto, sono previsti controlli accurati all’ingresso. Ecco cosa devi sapere prima di accedere:

Bottiglie d’acqua grandi : non sono ammesse . Verranno ritirate ai controlli.

: . Verranno ritirate ai controlli. Borracce in acciaio : vietate , anche se piccole.

: , anche se piccole. Bottigliette d’acqua piccole (plastiche) : consentite , ma senza tappo (verrà tolto al controllo).

: , ma (verrà tolto al controllo). Dispositivi elettronici: quelli piccoli (come smartphone e power bank) sono generalmente consentiti, ma dispositivi più grandi (tablet, videocamere, ecc.) potrebbero essere ritirati o non ammessi.

📲 dalle storie ig di trigNO. Le prove per il ‘Tim Summer Hits’ di questa sera 🖤#trigno pic.twitter.com/zksxhsNYYG — trigNO news (@trigno_news) June 7, 2025

Si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo per superare i controlli senza stress e godersi tutta l’atmosfera del Tim Summer Hits 2025.

Vuoi vedere quanta gente c’è? Guarda la webcam in diretta

Chi vuole monitorare la situazione in tempo reale, può collegarsi alla webcam di Piazza del Popolo, disponibile online, per vedere quanta gente c’è già sul posto. Un modo utile per decidere se partire subito o aspettare un momento più tranquillo.