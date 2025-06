Sta per tornare l’evento musicale più atteso dell’anno: Tim summer hits 2025 a Piazza del Popolo a Roma, tutti i dettagli

E’ tutto pronto per il grande ritorno di TIM Summer Hits a Roma.

Dal 7 al 10 giugno torna in Piazza del Popolo l’evento musicale estivo gratuito che porterà sul palco allestito appositamente molti artisti in voga del panorama italiano. TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale.

TIM Summer Hits 2025, i cantanti che si esibiranno

Secondo quanto riportato dai canali ufficiali, saranno oltre 80 gli artisti che si alterneranno sul palco nel corso delle quattro serate.

Achille Lauro, Aiello, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alzìex Wyse, Alfam Annalisa, Antonia, A-Clark, Vinny e Iva Zanicchi, Baby K, Benji & Fede, Bigmama, BNKR44, Boomdabash e Loredana Bertè, Bresh, Brunori Sas, Capo Plaza, Carl Brave, Chiamamifaro, Chiara Galiazzo, Clara, Clementino, Coez, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Diodato, Emis Killa, Ermal Meta, Eugenio in via di gioia, Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Fav, Fedez, Finley e Nina Zilli, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Fuckyourclique, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Ghali, Gigi D’Alessio, Jacolo Sol, Joan Thiele, Lda, Leo Gassmann, Levante, Lorella Cuccarini, Lorenzo Fragola, Luchè, Ludwig e Sabrina Salerno, Marco Masini, Michele Bravi e Mida, Negramaro, Nek, Noemi, Olly, Orietta Berti, Patty Pravo, Planet Funk, Rag, Riki, Rkpmi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Sayfm Serena Brancale, Settembre, Shablo + Guests, Tananai, The Kolors, Tredicipietro, Trigno, Tropico, Vale LP e Lil Joli e Venerus.

I conduttori

Dal 7 al 10 giugno 2025 torna a Piazza del Popolo a Roma TIM Summer Hits 2025 che anche quest’anno si preannuncia un’edizione strepitosa e unica. Alla conduzione, sono stati confermati Carlo Conti e Andrea Delogu. E’ ancora presto per conoscere la scaletta definitiva. Si attendono aggiornamenti.

Amministrazione di Roma soddisfatta dell’iniziativa

“Siamo felicissimi di ospitare anche quest’anno un evento straordinario, per un’edizione che sarà ancora più importante e ricca di ospiti – ha dichiarato il sindaco, Roberto Gualtieri –. Riuscire a portare gratuitamente tantissimi artisti di alto livello in una cornice come Piazza del Popolo per quattro giorni è un grande risultato per le romane e i romani, ma anche per il turismo. Ringrazio l’assessore Onorato per l’impegno messo in campo e per aver contribuito a portare nella Capitale nomi di primissimo piano del panorama musicale. Sarà una grande occasione per promuovere l’immagine della nostra città e per iniziare al meglio l’estate”.

Anche l’assessore ai Grandi Eventi, sport, turismo e moda, Alessandro Onorato ha affermato di essere molto soddisfatto dell’iniziativa, confermando ancora una volta che Roma sia la capitale della musica dell’estate.

L’obiettivo è quello di regalare a romani e turisti uno spettacolo unico e gratuito. “Crediamo in una città che non lascia indietro nessuno, dove i grandi eventi siano anche un diritto collettivo e non un privilegio per pochi. Le immagini dello show, che andrà anche in onda su Rai 1, saranno una straordinaria vetrina per Roma”. Ha concluso.

TIM Summer Hits andrà in onda a partire da venerdì 13 giugno in prima serata su Rai 1, in contemporanea su Rai Radio2 con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolina Di Domenico, e disponibile anche su RaiPlay.

Se sei stanco del traffico della città usa i mezzi pubblici. I biglietti sono smaterializzati ed acquistabili con applicazioni come TicketAppy per Android e Apple. Applicazione partner ufficiale ATAC e disponibili e su tutti gli store. Puoi prendere biglietti singoli o carnet e abbonamenti per tutti i giorni.

