Sta per tornare l’evento musicale più atteso dell’anno: Tim summer hits 2025 a Piazza del Popolo a Roma, tutti i dettagli

E’ tutto pronto per il grande ritorno di TIM Summer Hits a Roma. Dal 7 al 10 giugno torna in Piazza del Popolo l’evento musicale estivo gratuito che porterà sul palco allestito appositamente molti artisti in voga del panorama italiano. TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale.

TIM Summer Hits 2025, i possibili conduttori

Dal 7 al 10 giugno 2025 torna a Piazza del Popolo a Roma TIM Summer Hits 2025 che anche quest’anno si preannuncia un’edizione strepitosa e unica. Alla conduzione, sarebbero stati confermati Carlo Conti e Andrea Delogu. E’ ancora presto per sapere chi saranno i cantanti che si esibiranno sul palco tra sabato, domenica, lunedì e martedì.

Amministrazione di Roma soddisfatta dell’iniziativa

“Siamo felicissimi di ospitare anche quest’anno un evento straordinario, per un’edizione che sarà ancora più importante e ricca di ospiti – ha dichiarato il sindaco, Roberto Gualtieri –. Riuscire a portare gratuitamente tantissimi artisti di alto livello in una cornice come Piazza del Popolo per quattro giorni è un grande risultato per le romane e i romani, ma anche per il turismo. Ringrazio l’assessore Onorato per l’impegno messo in campo e per aver contribuito a portare nella Capitale nomi di primissimo piano del panorama musicale. Sarà una grande occasione per promuovere l’immagine della nostra città e per iniziare al meglio l’estate”.

Anche l’assessore ai Grandi Eventi, sport, turismo e moda, Alessandro Onorato ha affermato di essere molto soddisfatto dell’iniziativa, confermando ancora una volta che Roma sia la capitale della musica dell’estate.

L’obiettivo è quello di regalare a romani e turisti uno spettacolo unico e gratuito. “Crediamo in una città che non lascia indietro nessuno, dove i grandi eventi siano anche un diritto collettivo e non un privilegio per pochi. Le immagini dello show, che andrà anche in onda su Rai 1, saranno una straordinaria vetrina per Roma”. Ha concluso.

