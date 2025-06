Ingresso gratuito, grande musica e Roma in festa: l’estate 2025 comincia con TIM Summer Hits.

La musica dell’estate 2025 è pronta ad accendere il cuore di Roma: da sabato 7 a martedì 10 giugno, Piazza del Popolo diventa il palcoscenico delle hit più amate con TIM Summer Hits, il grande evento musicale gratuito firmato Rai e TIM.

Anche quest’anno al timone dell’evento ci saranno Carlo Conti e Andrea Delogu, pronti a guidare quattro serate indimenticabili con una line-up ricchissima di artisti italiani e internazionali.

⭐ Line-up: tutti gli ospiti, serata per serata

📅 Sabato 7 giugno

Aiello, Alex Wyse, Antonia, Baby K, Benji & Fede, Boomdabash e Loredana Bertè, Ghali, Lorella Cuccarini, Michele Bravi e Mida, Nek, Petit, Planet Funk, Raf, Riki, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Tredici Pietro, Trigno, Vale LP e Lil Jolie.

📅 Domenica 8 giugno

Brunori Sas, Carl Brave, Chiara Galiazzo, Coez, Cristiano Malgioglio, Diodato, Emis Killa, Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Faiv, Finley e Nina Zilli, Francesca Michielin, Fred De Palma, Fulminacci, Joan Thiele, LDA, Levante, Luchè, Marco Masini, Noemi, Olly, Patty Pravo, Sarah Toscano, Tananai, Venerus.

📅 Lunedì 9 giugno

Alessandra Amoroso, BigMama, Chiamamifaro, Coez, Coma_Cose, Ermal Meta, Eugenio in Via di Gioia, Fabio Rovazzi, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fuckyourclique, Gaia, Jacopo Sol, Leo Gassmann, Lorenzo Fragola, Ludwig e Sabrina Salerno, Nicolò Filippucci, Noemi, Orietta Berti, Rose Villain, Serena Brancale, Settembre, The Kolors.

📅 Martedì 10 giugno

Achille Lauro, Alex Britti, Alfa, Annalisa, A-Clark, Vinny e Iva Zanicchi, BigMama, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Clara, Clementino, Fedez, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Negramaro, Sayf, Shablo + Guests, Tropico.

📺 In TV, radio e streaming

TIM Summer Hits 2025 andrà in onda da venerdì 13 giugno in prima serata su Rai 1, con la copertura esclusiva di Rai Radio2, che racconterà il backstage con Carolina Di Domenico, e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

🎤 Un progetto crossmediale

Firmato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, prodotto da Friends Tv con il supporto di Rai Pubblicità, Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi e con TIM in qualità di title sponsor per il quarto anno consecutivo, TIM Summer Hits si conferma un evento culturale e mediatico centrale dell’estate italiana.

La narrazione dell’evento attraverserà TV, radio, social e spazi urbani con un racconto innovativo costruito anche grazie all’intelligenza artificiale e ai big data del TIM AI Data Lab. Previsti anche contenuti social dedicati, pre-show live, attività nei TIM Store e iniziative in piazza per coinvolgere il pubblico in un’esperienza autentica e immersiva.

Foto Ufficio Stampa Goigest