Tim Burton arriva a Roma con Mercoledì, tutti i dettagli sull’evento gratuito al Pincio targato Netflix: lo show inizierà alle 21

Siete pronti a trascorrere un mercoledì unico e alternativo sotto il cielo estivo di Roma?

Sulla terrazza del Pincio il 23 luglio andrà in scena la presentazione della nuova stagione di “Mercoledì”, la serie Netflix che ha riportato al centro dell’attenzione la famiglia Addams. All’evento ci sarà Tim Burton in persona.

Lo show comincerà alle 21, ma già dalle 18 l’area sarà animata dall’attesa dei tanti fan.

Nuova stagione di Mercoledì: l’evento a Roma con Tim Burton

La prima stagione di “Mercoledì” è stata un successo e per questo motivo gli autori hanno deciso di realizzarne un’altra. Nuovi episodi con Jenna Ortega ancora una volta nei panni della giovane Addams che vive in una cornice gotica insieme ad altri personaggi un po’ strambi e insoliti. Il dark rende il tutto ancora più cool.

Per celebrare questo grande progetto, al Pincio sarà organizzato un evento strepitoso: lo show di presentazione che vede la presenza di Tim Burton e Ghali. La terrazza aprirà le porte per accogliere numerosi fan ma la serata inizierà alle 21.

Questa stagione si divide in due parti: la prima è caratterizzata da episodi disponibili dal 6 agosto, mentre per gli ultimi 4 usciranno il 3 settembre.

Il ruolo di Ghali

Mentre Burton ha guidato alcuni degli episodi della seconda stagione, molti si chiedono quale sa il ruolo di Ghali. Il rapper milanese è stato scelto per accompagnare l’attore e regista nel corso di una serata dal gusto un po’ dark e gotica, che la rende unica.

C’è molta attesa per l’evento e si prevede la presenza di migliaia di persone pronte a scoprire tutti i segreti della serie tv della famiglia Adams, tornata ad essere la protagonista e un cult da un punto di vista cinematografico.

Remind prima stagione

La prima stagione è uscita nel 2022 ed ha visto Jenna Ortega nel ruolo di Wednesday, conquistando milioni di fan e brava a reggere il confronto con l’iconica versione di Christina Ricci negli anni ’90. Il suo personaggio, questa volta adolescente, non agisce più in contrasto con la “normalità” del mondo esterno, ma vive in un contesto parallelo abitato da creature insolite e istituzioni inquietanti, come la Nevermore Academy.

Leggi anche: — Roma, polemica social: camion bar deturpa il panorama dal Pincio

FOTO: CREDITS UFFICIO STAMPA NETFLIX