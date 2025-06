Il Parco delle Fiabe è tornato. Dal 28 giugno 2025, “This is Wonderland – Peter Pan: Never Stop Dreaming” ha riaperto le porte nella magica cornice del Giardino delle Cascate del Laghetto dell’EUR, accogliendo più di 15.000 visitatori solo nel primo fine settimana.

Un successo straordinario per il format originale firmato Lux Entertainment, che trasforma ogni anno i grandi classici della letteratura in esperienze immersive e poetiche, capaci di incantare grandi e piccoli.

Il percorso di quest’anno è un omaggio a chi non ha mai smesso di sognare: una reinterpretazione di Peter Pan che non parla di fuga dalla realtà, ma di trasformazione interiore. L’Isola che non c’è non è più un luogo lontano, ma una dimensione dell’anima: “custodita tra ciò che è stato e ciò che potrebbe ancora essere”.

Tra lanterne artigianali, installazioni luminose e scenografie mozzafiato, i visitatori sono invitati a perdersi per ritrovarsi, riscoprendo la meraviglia dell’infanzia con occhi nuovi.

Ogni angolo dei 40.000 mq del parco è un mondo a sé, con oltre 1.500 installazioni che fondono arte, teatro e tecnologia. Tra le attrazioni principali:

La Nave dei Pirati , giostra per piccoli esploratori (da 3 anni in su)

, giostra per piccoli esploratori (da 3 anni in su) Scivodrillo , uno scivolo-avventura a forma di coccodrillo

, uno scivolo-avventura a forma di coccodrillo Jungle Roller , pista di pattinaggio nella giungla

, pista di pattinaggio nella giungla Il Galeone, trampolino su tappeto morbido incluso nel biglietto

Non mancano poi momenti di puro incanto, come il Pirate Magic Show e lo spettacolo aereo “Peter Pan – Il sogno di Wendy”, con attori e acrobati sospesi tra luci e suoni avvolgenti.

“This is Wonderland è il nostro modo di far rivivere i grandi classici attraverso una lente nuova e poetica”, afferma Roberto Fantauzzi, presidente di Lux Entertainment. “Ogni dettaglio è pensato per emozionare e far riflettere, riscrivendo la morale delle fiabe”.

Soddisfazione anche da parte di EUR S.p.A., proprietaria del parco: “Creare un’offerta di qualità per famiglie e giovani è perfettamente in linea con la nostra idea di un EUR sempre più vivo e partecipato”, commenta Claudio Carserà, AD dell’azienda.