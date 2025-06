The WOW Side – Shopping Centre, il centro commerciale innovativo che si distingue per ospitare esperienze uniche, rafforza il proprio impegno verso la comunità, affiancando alle attività commerciali e di intrattenimento una serie di azioni a carattere sociale, culturale e solidale.

Un’attenzione reale e tangibile, che si traduce in un calendario di eventi mirati a delineare il centro commerciale del futuro non più solo come luogo dedicato allo shopping, ma come volano per la sensibilizzazione e il dialogo con il tessuto locale.

Tra gli appuntamenti in programma per il mese di giugno:

POST-ART – Arte e musica del consumo

6–7–8 giugno 2025

Per la prima volta in Italia, un centro commerciale si apre all’arte accogliendo una residenza artistica collettiva. Dal 6 all’8 giugno, The WOW Side si trasforma in un cantiere vivo di creazione, dove artisti affermati e studenti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia condividono lo spazio e il tempo dell’opera. Le opere in esposizione dall’8 giugno in poi, si muovono tra pittura, installazione, fotografia, linguaggi multimediali e urban style.

Sabato 7 giugno alle 17:30, il pubblico è invitato al vernissage della mostra, per esplorare le opere nate in questa esperienza immersiva e temporanea, allestite al primo piano.

Estate WOW – Un centro estivo a misura di bambino

Dal 9 giugno al 30 agosto 2025

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30, apre un centro estivo pensato su misura per i bambini e a sostegno dell’organizzazione familiare quotidiana. Laboratori educativi, attività motorie e giochi per i più piccoli, in un contesto che promuove apprendimento, benessere e socializzazione.

THE WOW RUN – Corri per una buona causa

22 giugno 2025

Un percorso podistico lungo 8 km, aperto a tutti: famiglie, runner e camminatori. L’iniziativa, in collaborazione con Non Solo Sport e a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, promuove sport, solidarietà e salute.

I servizi permanenti:

Oltre alle novità esposte, si rinnova una visione sostenuta da tempo da una progettualità attenta all’impatto positivo sul territorio: collaborazioni con ospedali pediatrici, convegni e attività legate a tematiche di rilevanza sociale tra cui sostenibilità e circolarità, promozione dello sport come strumento di inclusione, campagne contro l’abbandono degli animali e sostegno al progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria.

Family Point

Il Family Point è un centro per la famiglia multidisciplinare che offre supporto educativo, riabilitativo, formativo, fiscale e previdenziale, con l’obiettivo di affrontare ogni sfida familiare con serenità e di valorizzare e supportare le famiglie in ogni fase del percorso.

Sportello per il Microcredito

Dal 2021 è attivo lo Sportello Unico Territoriale dell’Ente Nazionale per il Microcredito, promosso da Roma Capitale. Il servizio supporta soprattutto giovani con progetti imprenditoriali, ma registra un crescente interesse anche da parte di imprese già avviate in cerca di sostegno finanziario.

Il percorso si articola in:

accoglienza e orientamento iniziale;

registrazione sul portale ENM e valutazione dell’idea imprenditoriale (preistruttoria);

eventuale assegnazione di un tutor;

accesso agli istituti bancari convenzionati per la presentazione della domanda.

The WOW Side continua così il proprio percorso di apertura al sociale, ponendosi come uno spazio dinamico, capace di promuovere crescita, responsabilità e cura collettiva.

INFO

https://www.instagram.com/the_wow_side

Viale Donato Bramante,

31/65 00054 Fiumicino RM

CONTATTI

Tel. (+39) 06 45422448

Email: info@thewowside.it