La Guerra Fredda torna a vivere con The Wall, il gioco di ruolo immersivo di Eryados: il 9 novembre arriva a Fortezza Est, a Roma.

Immagina di essere nel 1964, in una sala di crisi dove ogni parola rischia di innescare la fine del mondo. Non è un film, ma The Wall, il gioco di ruolo dal vivo creato dall’associazione Eryados, che trasforma la Guerra Fredda in un’esperienza educativa e immersiva. Dopo l’anteprima al Lucca Comics & Games 2025, il 9 novembre The Wall approderà anche a Fortezza Est, a Roma.

The Wall arriva a Roma: un gioco che unisce storia e divertimento

Ambientato in una linea temporale alternativa della Guerra Fredda, The Wall è un edu-larp – un gioco di ruolo dal vivo con finalità educative – che mette i partecipanti nei panni di leader, diplomatici e ufficiali chiamati a gestire una crisi geopolitica sul filo dell’apocalisse nucleare.

Due squadre, due stanze chiuse: da un lato la NATO, dall’altro il Patto di Varsavia. Tra note diplomatiche, bluff e strategie politiche, ogni scelta può cambiare il destino del mondo. L’obiettivo non è vincere, ma capire quanto il peso delle decisioni individuali influenzi l’equilibrio collettivo.

Come spiega Eryados, il gioco “non è una ricostruzione storica, ma un laboratorio di empatia e responsabilità”, dove la finzione diventa strumento di formazione e riflessione.

Dopo il debutto durante il Lucca Comics & Games (dal 30 ottobre al 2 novembre), dove Eryados porta tre esperienze immersive (Emergenza Elba, Cyber Storm e The Wall stesso) dedicate alle emergenze, alla cybersicurezza e alla diplomazia, il progetto arriva anche a Roma il 9 novembre 2025, dalle 15:00 alle 19:00, presso Fortezza Est.

L’evento, organizzato con il sostegno della Regione Lazio e prodotto da Eryados in collaborazione con Larp Studio, offrirà a venti partecipanti l’occasione di vivere tre ore di tensione, logica e improvvisazione. Il contributo richiesto è di 5 euro e la prenotazione è obbligatoria sul sito ufficiale di Eryados.

Photo Credits: @Ufficio Stampa HF4