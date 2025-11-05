Con il chamber Larp The wall si può vivere la tensione della guerra fredda, mettere alla prova le proprie capacità diplomatiche e militari e gestire una crisi internazionale ispirata al 1964: il tutto comodamente seduti ad un tavolo

Dopo le prime due date di ottobre, The Wall torna a Roma con tre appuntamenti autunnali e invernali che permettono al pubblico di vivere in prima persona la tensione politica e militare della Guerra Fredda. Non si tratta di uno spettacolo tradizionale, ma di un’esperienza immersiva che unisce teatro, gioco e simulazione storica: i partecipanti entrano nelle sale operative della NATO o del Patto di Varsavia e devono gestire una crisi internazionale ispirata al 1964, prendendo decisioni in condizioni di incertezza e pressione costante.

LEGGI ANCHE – Larp da Camera: a Roma il gioco di ruolo diventa arte dal vivo

Il progetto, prodotto da Eryados con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Valmontone, restituisce al pubblico un’occasione rara: non assistere alla storia, ma attraversarla. «Il larp si conferma un linguaggio efficace per raccontare la complessità del passato», spiega Umberto Francia, presidente di Eryados. «Chi gioca non osserva: agisce, sbaglia, costruisce alternative, sperimenta cosa significa trovarsi davvero in una stanza dei bottoni».

Il regista e game designer Gianluca Torrente sottolinea l’impatto emotivo e cognitivo dell’esperienza: «Non esiste un finale prefissato. Ogni scelta produce conseguenze, e la responsabilità non può essere spostata altrove. È un esercizio di memoria civile e consapevolezza politica».

Le prossime repliche si terranno a Fortezza Est (9 novembre e 21 dicembre) e al Palazzo del Buon Pastore (14 novembre), in collaborazione con Zalib e Progetto Incanto.

Orario: 15:00–19:00. Partecipazione su prenotazione.

Per chi cerca un’esperienza culturale fuori dagli schemi — tra storia, riflessione e gioco di ruolo — The Wall è un’occasione per immergersi nel clima della Guerra Fredda e mettere alla prova diplomazia, nervi saldi e spirito critico.

Info e prenotazioni: eryados.com/thewall-chamberlarp.