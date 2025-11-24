The Social Hub Roma ribalta il Black Friday: calma, creatività e socialità sostituiscono offerte lampo e frenesia in un’esperienza artigianale reale.

Quando l’eco del Black Friday comincia a riempire i feed e i carrelli digitali di tutti coloro che dispongono di una qualche connessione web, c’è un luogo che sceglie di cambiare completamente prospettiva: The Social Hub a Roma, fa sì che la corsa allo sconto lasci spazio alla calma, le offerte lampo cedano il passo ai gesti artigianali e l’idea stessa di shopping venga “riletta” attraverso relazioni, creatività e socialità. Non serve correre: basta entrare e respirare un ritmo diverso, fatto di mani che lavorano, storie locali e incontri reali.

The Social Hub Roma: un antidoto alla frenesia del Black Friday

Se più del 62% degli italiani teme che il Black Friday possa favorire la dipendenza da shopping, vuol dire che percepiamo meglio di altri il rischio della spirale consumistica. Per questo motivo, The Social Hub Roma ha deciso di ribaltare le regole con l’iniziativa “Rethink Black Friday”, trasformandosi in uno spazio sicuro nel quale la comunità abbandona i carrelli virtuali e riscopre le relazioni autentiche.

A Roma, nel grande edificio di Viale dello Scalo San Lorenzo, i visitatori potranno dunque passeggiare tra bancarelle locali, designer indipendenti e artigiani del quartiere, senza timer, countdown o notifiche martellanti.

Una calma che è più che un’atmosfera: è una risposta concreta alle pressioni che colpiscono soprattutto i giovani. Tra i 18 e i 24 anni, quasi 1 su 5 dichiara che il marketing aggressivo del Black Friday ha un impatto negativo sulla propria salute mentale, e il 16% ammette di aver speso più del dovuto spinto dalle offerte.

L’idea di un luogo in cui fermarsi, riconnettersi e creare diventa quindi una piccola forma di cura collettiva. Nel giorno del Black Friday, venerdì 28 novembre, The Social Hub Roma ospiterà un mercato di quartiere aperto a tutti, dove artigiani locali potranno esporre gratuitamente le loro creazioni.

L’evento è pensato come un invito a rallentare: workshop di cucito, laboratori di riciclo tessile per realizzare le tradizionali calze della Befana con tessuti africani, attività Art & Craft per costruire regali fai-da-te, spazi per famiglie e bambini. A completare l’esperienza, DJ set in perfetto stile Social Hub, senza l’obbligo di comprare: basta esserci. Il Black Friday, vissuto così, non è uno sprint, ma un’occasione per riscoprire il piacere di fare le cose insieme.

Photo Credits: @noesis.net