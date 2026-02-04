The Nippon Bar Experience: quinto appuntamento al Nite Kong con i Maestri del Bartending giapponese

Dopo il successo di Hidetsugu Ueno, il 12 febbraio il Nite Kong di Roma ospiterà il quinto appuntamento di The Nippon Bar Experience con Rogério Igarashi Vaz, bartender italo-brasiliano di fama internazionale, che porta con sé un mix unico di cultura giapponese e brasiliana.

Il ciclo di otto serate, ideato da Patrick Pistolesi, fondatore di Drink Kong e Nite Kong, celebra la mixology nipponica attraverso ospiti d’eccezione. Rigore tecnico, eleganza, ospitalità e umanità sono i tratti distintivi di ciascun maestro, che trasforma ogni cocktail in un’esperienza artistica.

L’ospite del 12 febbraio: Rogério Igarashi Vaz

Co-fondatore e bar manager del Bar Trench di Tokyo (94° nella classifica The World’s 50 Best Bars), Rogério porta la sua visione cosmopolita della miscelazione: unendo le radici brasiliane a oltre dieci anni di esperienza giapponese. La serata, realizzata in collaborazione con Nikka Whisky, ospiterà anche Naoki Tomoyoshi, Marketing & Event Leader del brand.

I drink della serata

Rogério presenterà quattro cocktail esclusivi:

Kin Kan Sling – twist del Singapore Sling con Nikka From The Barrel, liquore al kumquat, verjus Coco Farm e soda. Malt & Raisin – cocktail caldo a base di whisky aromatizzato all’uvetta e burro, sherry e sciroppo d’acero. Trench 75 – reinterpretazione del French 75 con Nikka Coffey Gin, cordiale al miele, succo di limone e sake frizzante. Rita Sazerac – rivisitazione del classico Sazerac con whisky giapponese, Americano Cocchi, liquore all’albicocca e assenzio.

La serata è strutturata come guest shift, a ingresso libero dalle 22:00 all’01:00, con drink in vendita a 18 euro ciascuno, prenotabili sulla piattaforma Superb.

L’esperienza Nite Kong

Aperto nel 2023 come spin-off del Drink Kong, il Nite Kong è un bar notturno immersivo, con design innovativo, proiezioni video curate da Studio LordZ, Purple Neon Lights e Noisevideo, bicchieri artigianali da Tokyo e cucina dello chef Francesco Coltella. L’obiettivo è creare un’esperienza sinestetica per il bevitore consapevole, dove luce, musica e miscelazione si fondono in un viaggio sensoriale.

Patrick Pistolesi e il sogno nipponico

Fondatore di Drink Kong e Nite Kong, Patrick Pistolesi è tra i bartender più celebri d’Italia, con oltre 26 anni di esperienza. Appassionato del Giappone, ha creato The Nippon Bar Experience per portare a Roma l’anima autentica del bartending nipponico: equilibrio, grazia e dedizione.

«Ogni volta che sono in Giappone mi sento a casa. Oggi realizzo un sogno: creare un ponte tra Italia e Giappone, far conoscere al pubblico romano la filosofia del bartending giapponese».

I prossimi appuntamenti

Marzo : Shuichi Nagatomo, fondatore di Bar Oscar e di altri locali a Fukuoka.

: Shuichi Nagatomo, fondatore di Bar Oscar e di altri locali a Fukuoka. Aprile : Akihiro Sakoh, vice-chairman della Japan Bartender Association e fondatore di Sakoh Bar a Ginza.

: Akihiro Sakoh, vice-chairman della Japan Bartender Association e fondatore di Sakoh Bar a Ginza. Maggio: Yasuhiro Kawakubo, direttore dei bar dell’hotel Tokyo Edition a Ginza, tra cui il celebre Punch Room.

Ogni serata continuerà il viaggio tra creatività, tecnica e ospitalità giapponese, trasformando il Nite Kong in un laboratorio di mixology internazionale.

Info pratiche: