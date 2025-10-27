Roma si prepara a un viaggio unico nel mondo della mixology nipponica: prende il via il 30 ottobre il ciclo di otto serate di The Nippon Bar Experience, un evento mensile che trasformerà il Nite Kong, lo spin-off notturno del celebre Drink Kong, in un palcoscenico internazionale del bartending giapponese.

L’idea nasce dall’esperienza di Patrick Pistolesi, fondatore di Drink Kong e Nite Kong, che dopo anni di viaggi e collaborazioni in Giappone ha deciso di portare nella capitale italiana l’eleganza, la precisione e la filosofia della mixology nipponica: rigore tecnico, umiltà e profonda attenzione all’ospitalità.

«Il Giappone per me è sempre stato una fonte inesauribile di ispirazione», racconta Pistolesi. «Ogni gesto diventa arte e ogni disciplina si fa poesia. Con The Nippon Bar Experience realizzo un sogno: far conoscere al pubblico romano l’anima autentica del bartending giapponese».

Ospiti e programma delle serate

La prima serata, il 30 ottobre, vedrà protagonista Tsunetaka “Tsune” Imada dell’Angel’s Share di New York, vincitore del prestigioso Bacardi Legacy 2020 e tra i volti più brillanti della nuova generazione di bartender giapponesi.

Le serate proseguiranno con ospiti di fama internazionale:

6 novembre: Takuma Watanabe, fondatore del Martiny’s di New York (75ª posizione nella classifica The World’s 50 Best Bars).

Dicembre: Satoshi Sugiura, bar manager di El Lequio a Okinawa.

Gennaio 2026: Shuichi Nagatomo, fondatore di Bar Oscar a Fukuoka.

Febbraio: Rogério Igarashi Vaz, bartender di origine brasiliana con esperienza al Bar Trench di Tokyo.

Marzo: Hidetsugu Ueno, uno dei bartender più celebri a livello mondiale.

Aprile: Akihiro Sakoh, vice-chairman della Japan Bartender Association e fondatore di Sakoh Bar a Ginza.

Maggio: Yasuhiro Kawakubo, direttore dei bar del Tokyo Edition a Ginza e protagonista dell’appuntamento conclusivo.

Ogni serata è concepita come un guest shift, con ingresso libero dalle 22:00 all’01:00. I partecipanti potranno gustare fino a quattro drink a scelta tra i signature dell’ospite della serata, con un costo di 18 euro a drink. La prenotazione è possibile tramite la piattaforma Superb.

Il Nite Kong: un’esperienza immersiva

Il Nite Kong nasce nel 2023 come spazio notturno dedicato a un’esperienza sinestetica, tra luci, proiezioni video, design innovativo e musica, in un ambiente riservato e immersivo. Ogni dettaglio è curato per valorizzare il rito del bere: dai bicchieri realizzati da artigiani giapponesi fino al food di qualità, firmato dallo chef Francesco Coltella.

Patrick Pistolesi e il Drink Kong

Classe 1978, Pistolesi è uno dei volti più influenti della scena bar italiana. Dopo esperienze internazionali in Europa e Stati Uniti, ha fondato nel 2018 il Drink Kong, oggi tra i primi 50 bar al mondo secondo The World’s 50 Best Bars, seguito nel 2023 dall’apertura dello spin-off Nite Kong. Con The Nippon Bar Experience, Pistolesi consolida la sua visione: un ponte tra cultura italiana e giapponese, unendo innovazione, eleganza e maestria artigianale.



Orari

NITE KONG: aperto dal giovedì al lunedì dalle 19:30 alle 02:00

DRINK KONG: sempre aperto dalle 18:30 alle 02:00



Contatti

NITE KONG

Piazza San Martino ai Monti, 8 – Roma

Email: info@nitekong.com

Tel. 06 2348 8666

www.nitekong.com