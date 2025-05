Un nuovo spazio sorprendente apre a Roma: The Flat by Macan trasforma una terrazza sulle Terme di Caracalla in un’esperienza fuori dal tempo.

Roma è una città sensazionale, nella quale ogni sera può rivelare una sorpresa, ma forse non tutti sanno che è in grado di regalarci alcune esperienze che sanno davvero lasciare il segno. In una capitale che non smette mai di stupire, c’è un nuovo spazio che sembra uscito da un sogno contemporaneo: si chiama The Flat by Macan e si impegna a cambiare il modo in cui viviamo le notti romane. Dall’esterno non svela tutto, ma è proprio lì che sta il suo segreto. Basta superare l’ingresso per ritrovarsi in una dimensione alternativa, dove luce, suono e architettura si fondono in un equilibrio scenografico perfetto. E poi c’è lei, la terrazza, che con una vista sulle Terme di Caracalla e la cupola di San Pietro che si staglia all’orizzonte, è il colpo di teatro finale.

The Flat by Macan, l’appartamento e terrazza che trasforma le serate romane

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. The Flat by Macanè un progetto audace nato dalla collaborazione tra Porsche Italia e il Balloon Museum, pensato come estensione creativa della nuova Porsche Macan elettrica. Il concept è quello di un’oasi leisure temporanea che prende vita in uno dei punti più iconici (e verdi) della città, a due passi dalle antiche vestigia romane. Dopo aver riscosso successo a Milano, dall’8 maggio è pronto ad incantare anche le serate capitoline!

Il cuore pulsante del progetto è il bar centrale: uno scenografico cilindro di bottiglie e luci calde sospeso sotto un’installazione di lampade traslucide, che sovrastano le teste dei visitatori come tante gocce di vetro o bozzoli luminosi. È il punto di ritrovo ideale, nel quale si intrecciano sguardi, brindisi e DJ set immersivi. L’intero allestimento è colorato da tonalità Provence, nuance che richiama quella della nuova Macan e che crea un filo conduttore tra design, tecnologia e atmosfera.

Il punto forte è però la terrazza, dalla quale si apre un altro mondo: piccoli tavoli in ferro battuto, vista impagabile e una quiete elegante che sembra quasi entrare in contrasto con il dinamismo del club indoor, ospitato in una struttura gonfiabile completamente bianca. Qui prendono vita performance e installazioni immersive, firmate da artisti come Michela Picchi e Mauro Pace.

La dimensione esperienziale è centrale: The Flat by Macan è pensato non solo per il divertimento, ma per stimolare i sensi, giocando con l’inaspettato. Anche gli amanti delle quattro ruote potranno trovare pane per i loro denti: in alcune giornate selezionate sarà possibile prenotare un test drive della nuova Macan, accompagnati da personale Porsche all’interno della lounge dedicata.

Un consiglio per godervela al meglio? Arrivate al tramonto, ordinate un drink e lasciatevi sorprendere da una Roma che, dall’alto di quella terrazza, sembra raccontare una storia completamente nuova.

L’apertura è prevista dal martedì al sabato dalle 18 alle 3, e la domenica dalle 13 alle 22, in Viale Claudio Marcello, a pochi minuti dal centro.

Photo Credits: @Lux Entertainment