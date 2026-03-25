The Circle annuncia ufficialmente la sua riapertura. Il locale di oltre 2mila metri quadrati all’interno del parco di Tor di Quinto, inaugurato lo scorso 24 ottobre 2025, tornerà operativo da giovedì 26 marzo, segnando una nuova fase della sua attività.

La ripartenza, come spiegato dai gestori in un comunicato, avverrà però con alcune importanti limitazioni. Niente pista da ballo, almeno per il momento: l’accesso sarà consentito esclusivamente ai clienti delle cene spettacolo. Una scelta che trasforma temporaneamente il format del locale, puntando su un’offerta più elegante e strutturata, con eventi di intrattenimento dal respiro internazionale.

L’obiettivo dichiarato è quello di “riportare energia, lavoro e intrattenimento” in uno spazio che ambisce a restare un punto di riferimento per la città, garantendo al tempo stesso nuove opportunità per lavoratori e professionisti del settore.

Tra i primi appuntamenti in programma, la serata inaugurale vedrà protagonista Alessandro Ristori, artista italiano apprezzato anche all’estero, simbolo di questa nuova direzione artistica.

Nel comunicato viene inoltre ribadita la volontà di collaborare attivamente con le istituzioni e le forze dell’ordine per migliorare la gestione della sicurezza: “Stiamo lavorando per definire modalità ancora più efficaci di controllo, affinché il divertimento possa esprimersi in un contesto sempre più sicuro e responsabile”.

Non manca un appello diretto al pubblico, invitato a rispettare regole, spazi e lavoratori: un gesto considerato fondamentale per garantire a tutti, soprattutto ai più giovani, momenti di svago sani e consapevoli.