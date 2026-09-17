Il Tevere nasconde un sorprendente universo naturale: cittadini ed esperti censiscono piante, insetti, uccelli, pesci e altre specie.

Il Tevere attraversa Roma ogni giorno sotto gli occhi di migliaia di persone, ma lungo le sue sponde si nasconde un piccolo universo naturale che spesso passa inosservato. Piante, insetti, uccelli, pesci e altri organismi convivono infatti con il paesaggio urbano. Per scoprirli e conoscerli meglio, cittadini ed esperti tornano sul fiume con un grande censimento partecipato della biodiversità.

Tre weekend per scoprire la biodiversità del Tevere e scoprire tutte le sue specie, animali e vegetali per guardare il fiume con occhi diversi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dal 19 settembre al 4 ottobre 2026 torna a Roma l’Home River Bioblitz, iniziativa che coinvolgerà otto aree fluviali, dall’Acqua Acetosa fino a Ostia Antica. I partecipanti, affiancati da esperti, potranno fotografare e registrare con l’app iNaturalist gli organismi incontrati lungo le sponde, contribuendo a un grande archivio internazionale sulla biodiversità.

LEGGI ANCHE: Nel cuore di Roma c’è un’oasi di pace: il giardino segreto aperto a tutti, ma che in pochi conoscono

Gli appuntamenti toccheranno Prati dell’Acqua Acetosa, Tiberis, Magliana, Lungotevere delle Navi, Ponte Milvio e Foro Italico, Marconi e infine Ostia Antica. In programma non ci saranno soltanto censimenti, ma anche osservazioni dell’avifauna, giochi scientifici e attività di educazione ambientale.

L’iniziativa non vuole realizzare un inventario definitivo, ma costruire una fotografia collettiva di ciò che vive lungo il Tevere. Ogni segnalazione, da quella della specie meno conosciuta a quella più comune, diventa così un piccolo tassello di un quadro più ampio.

L’edizione dell’anno scorso, concentrata in un solo parco, aveva già raccolto oltre 500 osservazioni e almeno 160 specie. Quest’anno, inoltre, il progetto amplia il proprio raggio, trasformando il Tevere in un vero laboratorio a cielo aperto e offrendo anche un’occasione diversa per conoscere il territorio romano, riscoprendo un patrimonio naturale che scorre accanto alla città ma che raramente viene messo al centro dell’attenzione.

Photo Credits: Shutterstock