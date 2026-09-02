A settembre Roma non si ferma: a Testaccio concerti ed eventi con Quintorigo, Gemelli DiVersi e Dargen D’Amico dal 1° al 27 settembre.

Settembre a Roma ha ancora voglia d’estate, musica e serate all’aperto: a Testaccio, uno dei quartieri più vivaci della Capitale, il calendario si riempie di concerti, incontri, cinema, comicità e grandi eventi popolari. Tra i protagonisti ci sono Quintorigo, Gemelli DiVersi e Dargen D’Amico, ma il programma va ben oltre: dal 1° al 27 settembre c’è davvero un motivo in più per vivere Roma fino a tardi.

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Testaccio Estate, un mese di musica tra Quintorigo e Gemelli DiVersi

Alla Città dell’Altra Economia, in Largo Dino Frisullo, torna Testaccio Estate con un calendario che attraversa generi e generazioni. Il 3 settembre salgono sul palco i Quintorigo, con il loro mix di jazz, rock, pop e sperimentazione; il 5 settembre tocca invece ai Gemelli DiVersi, protagonisti di una serata tutta primi Duemila insieme al party Viva gli anni 2000.

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Dal 6 al 13 settembre spazio poi a TERRA!, la Festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra, con concerti, talk e spettacoli a ingresso gratuito. Tra gli ospiti musicali ci saranno Bambole di Pezza, I Santi Francesi, Murubutu, Management del Dolore Post-Operatorio e Dargen D’Amico, atteso l’11 settembre anche per un incontro dedicato al rapporto tra lavoro creativo e precarietà.

Il mese prosegue con altri appuntamenti capaci di trasformare Testaccio in una piccola città nella città. Dal 16 al 20 settembre torna l’Oktoberfest di Roma, con musica, street food bavarese, birre di Monaco, giostre e area kids.

Gran finale dal 24 al 27 settembre con Magna Roma, quattro giornate dedicate alla cucina romana e laziale, tra guanciale, pecorino, polpette e pizza scrocchiarella. Settembre, insomma, a Testaccio sembra proprio deciso a non far finire l’estate.

Photo Credits: via Testaccio Estate