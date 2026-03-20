In vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026, Roma Capitale rafforza i servizi elettorali per facilitare l’accesso al voto.

Tra le novità di questa tornata elettorale c’è anche la possibilità di ottenere online un attestato sostitutivo della tessera elettorale. Il servizio, disponibile sul portale istituzionale, consente ai cittadini di scaricare gratuitamente un certificato in formato PDF da presentare direttamente al seggio.

L’attestato è riservato agli elettori iscritti a Roma, inclusi quelli residenti all’estero iscritti all’AIRE che abbiano scelto di votare nella Capitale. Per accedere è necessaria l’identità digitale e la richiesta può essere effettuata esclusivamente per sé stessi.

Il servizio è attivo sul portale di Roma Capitale, alla pagina dedicata ai “Certificati Anagrafici e di Stato Civile Online”, CLICCA QUI E SEGUI LA PROCEDURA

Il documento, valido solo per questa consultazione referendaria, riporta un numero identificativo associato all’elettore e l’autenticazione del sindaco. Non sostituisce in modo definitivo la tessera elettorale, che potrà comunque essere richiesta o riutilizzata in futuro.

Resta infine confermato che, per questo referendum, non sarà possibile votare fuori dal proprio comune di iscrizione elettorale.