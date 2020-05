Una scossa di terremoto è stata avvertita a Roma questa mattina allarmando la popolazione. E molti Vip preoccupati si sono riversati sui social

Una forte scossa di terremoto ha svegliato Roma questa mattina, Gli abitanti della capitale e di molti centri vicini hanno chiaramente avvertito la terra tremare intorno alle 5. Secondo Protezione Civile e Vigili del Fuoco non risultano danni a cose e persone, ma nella gente resta tanta paura. Numerosi i messaggi degli utenti sui social, dove anche molti personaggi famosi che vivono nella città eterna si sono riversati quasi per trovare conforto.

LEGGI ANCHE: — Terremoto a Roma oggi 11 Maggio, l’inquietante previsione catastrofica

Terremoto a Roma, le paure dei Vip

Secondo quanto riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la scossa di terremoto avvertita a Roma ha avuto magnitudo di 3.3. Si è verificata alle 5.03 della mattina di lunedì 11 maggio e ha avuto epicentro nel comune di Fonte Nuova, a Nord Est della capitale, con profondità di 11 km.

LEGGI ANCHE: — Roma, l’agghiacciante profezia per il 2020: cosa ha previsto la sensitiva Nikki

I romani raccontano di aver sentito un forte boato e poi di aver sentito tremare tutto, mentre fuori imperversava un violento temporale. In alcuni centri abitati, le persone sono scese in strada in preda al panico, nonostante la pioggia.

Anche molti Vip che risiedono nella capitale hanno sentito il terremoto, segnalando l’evento sui social. “Sembrava una bomba” ha scritto ad esempio su Twitter Alessia Marcuzzi.

Mamma mia…. sembrava una bomba #terremoto — Alessia Marcuzzi (@lapinella) May 11, 2020

“Io non ne posso più. Ma ora sono lampi? tuoni? Sto impazzendo? Li sentite? Li vedete?” ha cinguettato comprensibilmente agitata Chiara Francini su Twitter.

Io non ne posso più. Ma ora sono lampi? tuoni? Sto impazzendo? Li sentite? Li vedete? — chiara francini (@chiarafrancini) May 11, 2020

Quanlcuno ha anche avuto l’impressione che sia durato tanto, ma Sabrina Guzzanti, chiarisce: “Forte, ma non lungo!”.

Si furto ma non lungo — SabinaGuzzanti (@SabinaGuzzanti) May 11, 2020

La paura dopo la scossa

Anche Salvo Sottile ha segnalato su Twitter il terremoto di Roma, raccogliendo i commenti di alcuni colleghi.

Terremoto a Roma — Salvo Sottile (@salvosottile) May 11, 2020

“Pensavo di sognare” ha scritto Rita Dalla Chiesa, che poi aggiunge: “Non ci facciamo mancare niente in questo periodo”. Particolarmente preoccupata anche Paola Ferrari che ammette: “Che paura! Molto forte!”.

Che paura ! Molto forte da me — paola ferrari (@paolaferrari_og) May 11, 2020

Nella conversazione virtuale si inserisce anche Davide Maggio che prova a rassicurare sull’entità della scossa: “Fortunatamente non fortissimo, nonostante l’abbiate percepito come tale”. Ma Rita Dalla Chiesa replica: “Credimi che proprio così’ debole non è’ stato…”

Credimi che proprio così’ debole non è’ stato….. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) May 11, 2020

Intanto, Pierfrancesco De Milito, capo ufficio stampa della Protezione Civile intervenendo a RaiNews 24 ha spiegato: