Alle ore 12:24 (ora italiana) di oggi, 18 agosto 2025, è stata registrata una scossa di magnitudo ML 2.7 con epicentro a Latina (LT), a una profondità di 8,0 km.

inmeteo.net

La scossa, di entità lieve, non ha provocato danni ma è stata chiaramente percepita in diversi centri urbani della provincia, in particolare nei comuni entro 10 km dall’epicentro come Sermoneta (2 km), Bassiano (5 km), Norma (6 km), Sezze (8 km) e Latina (9 km).

Poco fa alcuni romani hanno condiviso sui social una sensazione improvvisa: un tremore percepito come un “ballo”, che ha suscitato curiosità e leggero allarme tra chi si trovava in casa o per strada.



Su X: Terremoto adesso a Latina e zona Monti Lepini