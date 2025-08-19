Ecco i luoghi migliori da dove ammirare il panorama di Roma

Per conoscere a fondo Roma non basta solo ascoltare le canzoni di Antonello Venditti che ci fa ancora sognare con ‘Roma capoccia’ trasportandoci dal ‘cuppolone’ al ‘fontanone’ passando per ‘la maestà der Colosseo’.

Bisogna anche girare per le strade della capitale e capire quali sono i luoghi migliori da dove ammirare il panorama di Roma: un panorama suggestivo e mozzafiato, che ha incantato anche il più grande paesaggista di tutti i tempi, William Turner.

E dove ammirare il panorama di Roma se non cominciando dai suoi storici sette colli?

Dalla Terrazza Caffarelli, Roma si stende ai tuoi piedi come un immenso libro di storia aperto. L’aria frizzante, il profumo dell’erba e la vista mozzafiato sui Fori Imperiali ti faranno vivere un’esperienza indimenticabile. Il luogo perfetto per una pausa dopo aver esplorato i Musei Capitolini.

Sull’Aventino, in pochi passi, si va dal giardino degli Aranci al Palazzo dei Cavalieri di Malta dove si trova il famoso buco della serratura da cui ammirare l’illusione ottica di San Pietro.

Il Pincio, poi, è uno dei punti più alti della città e si affaccia su Piazza del Popolo, ma offre una vista illimitata di Roma e delle sue chiese e al tramonto, toglie semplicemente il fiato.

Da Villa Borghese si arriva anche a Trinità dei Monti che dà su Piazza di Spagna e sulla barcaccia: guardate l’imponente scalinata che conduce a Trinità dei Monti, è uno spettacolo specialmente in primavera quando le scale vengono decorate con fiori e piante.

Il Gianicolo, poi, non sarà uno dei sette colli, ma le coppiette sanno che la sua terrazza offre lo sfondo giusto per una serata romantica. Se però vi recate là a mezzogiorno in punto, assisterete allo sparo del Gianicolo, il tradizionale colpo di cannone sparato da tre soldati introdotto da Papa Pio IX nel 1846 per sincronizzare tutte le chiese romane sull’orario.

Altra tappa fondamentale è il Belvedere dello Zodiaco, un incanto sospeso tra cielo e terra. Situato sulla cima del Monte Mario, questo luogo magico offre una vista mozzafiato su Roma. Al tramonto, le luci della città si accendono come stelle, creando un’atmosfera romantica e suggestiva. Un’esperienza da non perdere.

Dove ammirare il panorama di Roma?

Se siete disposti a sborsare qualche soldo pur di godere di una vista unica, allora vi suggeriamo la terrazza panoramica del Vittoriano: salendo sugli ascensori panoramici è come librarsi sopra Roma. Con le pareti di vetro che si aprono sulla città, lo sguardo si posa prima sulla maestosa Quadriga dell’Unità, poi su quella della Libertà. Le sculture, con i loro cavalli al galoppo e le ali spiegate, sembrano prendere vita, invitandoci a celebrare la storia e l’ideale di libertà che hanno plasmato la nostra nazione

Stessa emozione, ma con uno sforzo maggiore, dalla terrazza della Cupola di San Pietro a cui si arriva dopo una lunga salita a spirale denominata ‘la lumaca di Sant’Andrea’.

Da non perdere la veduta dalla terrazza del Giardino degli aranci: godrai di uno spettacolo mozzafiato con in sottofondo il cinguettino degli uccellini.

Infine recatevi sul Palatino e affacciatevi dalla terrazza degli Horti Farnesiani: dal Campidoglio al Colosseo, passando per i Fori e Colle Oppio, resterete senza parole.