Al tramonto Roma è pura magia. Non solo Pincio o Gianicolo: c’è una terrazza più intima e suggestiva, una perla nascosta che incanta chi la scopre.

Roma riesce sempre a sorprendere anche chi la conosce bene, con alcuni suoi scorci, ma è al tramonto che la città diventa pura magia. In estate, le terrazze si popolano di coppie e viaggiatori in cerca di un panorama indimenticabile. Se il Pincio e il Gianicolo sono le più celebri, sono anche le più affollate. Pochi sanno, invece, che esiste un’altra terrazza capace di regalare un’esperienza diversa, fatta di silenzio, intimità ma soprattutto di una veduta spettacolare. Nonostante si trovi a due passi dal centro, rimane spesso fuori dai percorsi turistici più battuti. Ma è un luogo dove la luce del sole che cala tinge Roma di colori caldi e avvolgenti, creando un’atmosfera unica che lascia senza fiato. Una vera perla nascosta che riesce a conquistare chiunque decida di raggiungerla. Scopriamo dove si trova questa terrazza.

LEGGI ANCHE:– Dove vedere il tramonto più bello al mare vicino Roma? La magia del ‘mare rosso’ a Fregene

Photo Credits: Alessia Malorgio