Dalla colazione alla cena, la terrazza dell’UNAHOTELS Trastevere a Roma (da poco inaugurata) offre una vista imperdibile.

Le terrazze a Roma non mancano, ma ce n’è una che vi permette di rilassarvi con una vista magnifica: è stata infatti da poco inaugurata la terrazza dell’UNAHOTELS Trastevere Roma. L’hotel 4 stelle di Gruppo UNA – situato nel cuore di uno dei quartieri simbolo della Capitale – ha aperto a tutti la sua terrazza al settimo piano. Vista Trastevere Roof Bar & Restaurant by UNA cucina domina, con visione a pieno orizzonte, i tetti dei palazzi e i monumenti della Città Eterna. Dalla colazione all’after dinner si potrà dunque godere di momenti di relax con vista in piacevole compagnia.

Il ristorante, che già accoglie gli ospiti dopo il risveglio con una ricca prima colazione, diventa ufficialmente anche la location aperta al pubblico dove gustare l’alta proposta gastronomica dell’hotel in un ambiente unico. La terrazza al settimo piano rappresenta un vero e proprio gioiello che si affaccia sul centro storico di Roma e, grazie all’ampia copertura, è fruibile tutto l’anno.

Una terrazza unica con vista su Roma

L’atmosfera del rooftop avvolge gli ospiti con tonalità pastello e profumi freschi agrumati che rendono ancora più speciale l’esperienza al ristorante. Gli arredi in rattan, corda e cotone, che si ispirano alla Dolce Vita romana, sono caratterizzati da materiali dal colore chiaro, con punti luce che donano calore e garantiscono un ambiente rilassante e sofisticato. Il verde predomina gli spazi con piante rigogliose e profumate, creando una cornice idilliaca e sognante.

L’offerta culinaria di Vista Trastevere Roof Bar & Restaurant by UNA cucina è poi la perfetta soluzione per chi ricerca piatti tradizionali regionali e nazionali, che rispecchiano il forte legame con il territorio, e proposte internazionali che accontentano tutti i palati. Qui, anche l’arte della mixology è una vera e propria esperienza e gli ospiti sono invitati ad assaporare un cocktail classico o rivisitato con infusi e distillati artigianali.

Tutto sull’UNAHOTELS nel rione Trastevere

Il rooftop completa l’offerta di soggiorno unica firmata UNAHOTELS nel Rione di Trastevere, dedicata non solo a chi è in visita nella Capitale, ma anche a quanti vorranno vivere un’esperienza autentica e al contempo riservata nel cuore della città, celebrare un momento importante con amici e colleghi oppure organizzare eventi privati e serate a tema.

Posto alla Porta di Trastevere che guarda verso il Gianicolo – all’angolo tra via Morosini e l’evocativa via Roma Libera – che conduce direttamente a Piazza San Cosimato, nel cuore del quartiere, UNAHOTELS Trastevere Roma, con le sue 95 camere, ha il carattere della grande casa romana dove famiglie, amici e ospiti ricevono un’attenzione di riguardo. Attenzione adatta anche a chi, in viaggio per affari, preferisce un’accoglienza professionale ma rilassata e in perfetta sintonia con i nuovi tempi del lavoro.