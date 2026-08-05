Terracina si prepara al Leapmotor Vertical Summer Tour: musica, sport e divertimento in spiaggia, con il DJ set di Prezioso.

Anche Terracina si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più esuberanti dell’estate: il Vertical Summer Tour porta sul litorale laziale un concentrato di musica, attività sportive e intrattenimento, trasformando la spiaggia in un grande spazio di condivisione. A rendere ancora più attesa la tappa sarà il DJ set di Prezioso, pronto a far ballare il pubblico con la sua energia e i suoi successi. Un evento pensato per vivere insieme il meglio della bella stagione.

LEGGI ANCHE: Mostre agosto 2026 a Roma: la guida aggiornata

Vertical Summer Tour a Terracina: un villaggio estivo gratuito tra sport, giochi e animazione

Il Leapmotor Vertical Summer Tour farà tappa a Terracina sabato 8 e domenica 9 agosto, per il secondo anno consecutivo, a Piazzale Aldo Moro. Il cuore dell’evento sarà il Maxi Village gratuito di oltre 3.000 metri quadrati affacciato sul mare, aperto a famiglie e sportivi.

LEGGI ANCHE: — Le sagre più gustose di agosto nel Lazio da non perdere: tra pecorino, cozze e pizza fritta

Fin dal mattino sono previste attività di risveglio muscolare, fitness e benessere; nel pomeriggio spazio a tornei, sfide sulla sabbia e in acqua, lezioni di ballo, giochi e animazione. Tra le proposte ci sono attività come beach volley, beach tennis, SUP race e la Leapmotor Beach Race, un percorso a ostacoli tra agilità e divertimento.

Anche la musica farà da protagonista nelle due serate. Sabato 8 agosto, dalle 21, arriverà Febbre Italiana, un format che unisce i grandi classici della musica italiana alle sonorità dance, con animazione, corpo di ballo ed effetti scenografici. Domenica 9 agosto, dalle 22, toccherà invece a Prezioso. Il celebre DJ porterà a Terracina un set costruito su ritmo, tecnica e richiami alle hit che hanno segnato la sua carriera, chiudendo il weekend con una festa sotto le stelle.

Photo Credits: Ufficio Stampa