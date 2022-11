Termosifoni Roma accensione 2022: cambia tutto. La notizia è ufficiale

Nuovi provvedimenti a Roma, i cittadini potranno accendere i termosifoni in anticipo ma a una condizione

Il conflitto in Ucraina sta facendo cambiare le carte in tavola di molti paesi europei e anche l’Italia rientra in tale trasformazione. Negli ultimi tempi, uno degli argomenti di maggiore rilevanza è stato il tema legato al caro bollette. Milioni di italiani si sono ritrovati a pagare dei prezzi esorbitanti ed il Governo sta lavorando affinché si trovino soluzioni per contrastare la crisi. A Roma sono stati presi dei provvedimenti riguardo all’accensione dei termosifoni. Ecco quali sono le ultime disposizioni.

Roma, quando e come accendere i termosifoni: le ultime novità

Il 4 novembre, il sindaco Roberto Gualtieri ha siglato il provvedimento riguardo all’accensione dei termosifoni nel quale si leggeva una posticipazione rispetto agli anni passati a causa del relativo aumento del gas e la mancanza di esso. Nel documento pubblicato si prevedeva l’entrata in funzione degli impianti termici a partire del 21 novembre.

Qualche giorno fa, però, il Campidoglio ha fatto dietro front ed ha annunciato la possibilità di accensione dei termosifoni a partire dal 14 novembre ma a una condizione: solo 4 ore al giorno.

Inoltre, l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi ha aggiunto: “Continuando a raccomandare ai cittadini un uso consapevole e responsabile del riscaldamento privato, con questo provvedimento di accensione degli impianti intendiamo dare una adeguata risposta alle necessità delle persone più fragili e alle esigenze del settore turistico-alberghiero, e più in generale delle tante imprese e attività produttive che operano nella Capitale”.

FOTO: SHUTTERSTOCK