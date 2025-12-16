Tra sorgenti libere e stabilimenti eleganti, il Lazio regala terme dove relax, storia e natura si fondono in un’esperienza rigenerante.

Il Lazio è una terra felice, ricca di sorgenti e terme, sia libere che inserite in complessi eleganti, nei quali il benessere riesce a incontrare storia e natura. L’intero territorio regionale è in grado di offrire esperienze di tutti i tipi: tra piscine calde all’aperto, antiche tradizioni curative e panorami da sogno perfetti per una pausa rigenerante.

Terme dei Papi, Viterbo

Partiamo dalle Terme dei Papi di Viterbo: tra le più celebri d’Italia, devono il loro nome ai pontefici rinascimentali che le frequentavano. L’acqua sgorga dal Bullicame a 58°C, ed è ricca di sali minerali utili per pelle, articolazioni e vie respiratorie. Il complesso offre piscine monumentali, fanghi e trattamenti benessere in un contesto naturale e storico appena rinnovato.

Terme di Vulci, Montalto di Castro

Nella Tuscia, le Terme di Vulci offrono quattro piscine termali all’aperto, ciascuna con temperatura e proprietà differenti. L’atmosfera è rurale ma raffinata, con possibilità di pernottare in tende glamping eleganti. Un’esperienza completamente immersiva, tra natura e comfort, in un’area dal grande fascino etrusco e medievale.

Terme di Tivoli

Note sin dall’antica Roma, le acque sulfuree di Tivoli raggiungono i 23°C e sono apprezzate per i benefici che apportano a pelle, muscoli e apparato respiratorio. La vicinanza a Villa Adriana e a Villa d’Este fanno sì che la storia millenaria romana si fonda con le moderne strutture termali.

Terme di Fiuggi

Non solo benessere, ma anche un occhio alla salute: le acque oligominerali di Fiuggi sono celebri per le proprietà depurative. Il centro termale, elegante e immerso nel verde, propone percorsi medici personalizzati e una piscina storica degli anni ’30, un autentico gioiello architettonico dove rigenerare corpo e mente.

Terme Masse di San Sisto, Viterbo: le terme libere più amate del Lazio

Le sorgenti libere delle Terme Masse di San Sisto offrono due vasche, una calda e una fredda, in un contesto rustico e accogliente, con una tradizione che risale ai tempi degli Etruschi. Gestite da un’associazione, richiedono una tessera annuale per l’accesso. Dotate di prato, spogliatoi e punto ristoro, sono ideali anche per le famiglie.

