Alle Terme di Traiano riapre un tesoro di Roma: per tutto settembre il nuovo percorso museale si visita gratis, ma solo su prenotazione.

A Roma sta finalmente per tornare accessibile un luogo rimasto a lungo fuori dai normali percorsi di visita. Alle Terme di Traiano, sul Colle Oppio, settembre porta con sé una riapertura speciale: un nuovo percorso museale permette di riscoprire ambienti e decorazioni antiche appena restaurati, con un’occasione ancora più interessante per chi vuole visitarli. Per tutto il mese, infatti, l’ingresso sarà gratuito su prenotazione.

Terme di Traiano gratis a settembre 2026, cosa si potrà vedere nel nuovo percorso

La riapertura arriva dopo il completamento dei lavori di restauro e valorizzazione della grande esedra e della galleria sotterranea, interventi realizzati nell’ambito del programma Pnrr – Caput Mundi. L’obiettivo è quello di migliorare conservazione, accessibilità e fruizione di uno dei complessi archeologici più importanti del Colle Oppio.

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Il cuore della visita è rappresentato da due opere incredibili: la Città Dipinta, un affresco di circa dieci metri quadrati con una veduta urbana del I secolo d.C., e il Grande Mosaico, decorazione parietale alta circa cinque metri che riproduce una monumentale scena architettonica. Gli scavi hanno inoltre restituito una veduta di città portuale, rivestimenti marmorei e una nicchia decorata.

L’apertura partirà in forma sperimentale sabato 12 e domenica 13 settembre. Per il resto del mese le visite guidate gratuite, in italiano, proseguiranno durante i weekend e saranno sempre su prenotazione.

Le prenotazioni sono disponibili chiamando il numero 060608. Dal 2 ottobre, invece, il calendario si allargherà dal venerdì alla domenica, con sei turni al giorno, dalle 10 alle 15, e un massimo di 15 visitatori per ciascuna fascia oraria. Il nuovo percorso comprende anche passerelle, aree panoramiche, spazi di accoglienza e una cavea destinata a concerti e conferenze.

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