Saturnia è uno dei borghetti della Maremma più visitati anche per la presenza delle sue terme, note sin dall’antichità per le sue numerose proprietà terapeutiche: fuori dal paesino, superato lo stabilimento termale, troviamo le Cascate del Gorello, conosciute anche come Cascate del Mulino, che sono completamente libere.

Cascate del Gorello, a due passi da Saturnia: i benefici dell’acqua termale

La cascatella nasce dall’omonimo torrente che, dopo essere passato in mezzo alle terme di Saturnia, arriva al torrente Stellata. Le cascate del Gorello sono accessibili gratuitamente a qualsiasi ora del giorno e della notte e in ogni stagione, inoltre hanno le stesse proprietà delle terme di Saturnia.

I benefici che derivano dall’acqua termale sono piuttosto conosciuti e apprezzati sin dai tempi degli Etruschi: sono legati alle particolari caratteristiche dell’acqua sorgiva che dal Monte Amiata arriva a Saturnia e dintorni. In questo percorso l’acqua si mineralizza assorbendo anidride carbonica e liberando zolfo, calcio, solfati o magnesio.

Anche alle Cascate del Gorello sgorga a 37,5°C e poiché il flusso d’acqua è di circa 800 litri al minuto, ogni 4 ore c’è il ricambio totale delle acque che restano dunque costantemente incontaminate.

Tra le proprietà terapeutiche annoveriamo la riduzione della pressione, l’effetto antinfiammatorio sull’apparato muscolare e respiratorio, quello esfoliante e detergente sulla pelle, nonché regalano una generale sensazione di rilassamento della muscolatura con relativa riduzione dei dolori osteoarticolari.

