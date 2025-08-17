A un paio di km da Viterbo troviamo le Piscine Carletti, una dozzina di vasche termali rigorosamente libere: ecco come arrivarci

Siete in cerca di un posto dove trascorrere qualche ora di puro relax? Vi consigliamo un bagno alle terme libere vicino Viterbo, le Piscine Carletti.

Ad un paio di km dal capoluogo della Tuscia, si trovano infatti queste vasche termali di diverse dimensioni la cui principale caratteristica è quella di essere molto simili alle antiche terme romane.

Piscine Carletti come le antiche terme romane: dove si trovano

Qui, infatti, è possibile godersi gli effetti del passaggio dal frigiarium al tepidarium al calidarium e viceversa perché l’acqua sgorga alla fonte ad una temperatura naturale di 58° ma poi arriva nelle vasche a temperature diverse grazie alle differenti grandezze delle terme.

Quelle delle Piscine Carlette sono acque solfuree-solfato-bicarbonato-alcalino-terrose, ricche di sali minerali e oligoelementi come fluoro, magnesio, zolfo e calcio.

I benefici per il nostro corpo sono numerosi: agiscono infatti sull’apparato locomotore, su quello circolatorio e respiratorio e rendono la pelle più pura e pulita.

Per raggiungere le rinomate Piscine Carletti, da Viterbo basta proseguire verso est in direzione Tuscania, prendere la Strada Tuscanese e dopo sede dell’Aeronautica Militare, si continua per circa 1 km. Quando inizierete a vedere gente in ciabatte e accappatoio sul ciglio della strada in prossimità di un grande prato, allora siete su per giù arrivati e vi conviene cercare un posto dove parcheggiare.

Foto: Shutterstock