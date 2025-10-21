Dopo il grande successo delle scorse edizioni, tornano anche quest’anno le aperture straordinarie serali delle Terme di Caracalla, uno dei siti archeologici più suggestivi della Capitale. Dal 12 ottobre al 2 novembre 2025, i visitatori possono scoprire le antiche terme romane in una veste inedita e scenografica, tra giochi di luce sullo Specchio d’acqua, visite nei sotterranei e l’esplorazione del Mitreo più grande mai rinvenuto a Roma.

L’iniziativa, promossa dalla Soprintendenza Speciale di Roma, offre nove serate di aperture straordinarie con visite guidate che permettono di accedere a spazi normalmente chiusi al pubblico. Il percorso comprende i sotterranei, che ospitano l’antiquarium con reperti di eccezionale importanza, il Mitreo e lo spettacolare Specchio d’acqua, dove luci e suoni trasformano l’antico complesso in un’esperienza immersiva.



Le visite guidate serali partono ogni sera dalle ore 19.00, con sei turni da 40 minuti ciascuno e un massimo di 40 partecipanti per turno.

Sono previste quattro visite in italiano (alle 19.15, 19.55, 21.15 e 21.55), una in inglese (alle 20.55) e una riservata a gruppi con guide proprie (alle 20.15).

I biglietti — acquistabili solo sulla piattaforma Musei Italiani — costano 20 euro (8 euro per l’ingresso + 12 euro per la visita guidata), mentre i visitatori aventi diritto alle agevolazioni possono accedere con biglietto ridotto a 12 euro. Le guide turistiche autorizzate possono invece acquistare direttamente all’ingresso un minimo di 10 e un massimo di 40 biglietti per gruppo, al costo di 10 euro ciascuno.

Le persone con disabilità accedono da via Antonina 10 e possono visitare i sotterranei e il Mitreo. L’ingresso è gratuito per loro e per un accompagnatore, con prenotazione disponibile sempre su Musei Italiani.

Le serate ancora in programma — 24, 25 e 30 ottobre, 1 e 2 novembre — rappresentano quindi un’occasione imperdibile per vivere le Terme di Caracalla in un’atmosfera sospesa tra memoria storica e magia notturna.

INFO UTILI

Date: 24, 25, 30 ottobre; 1 e 2 novembre

Orario di apertura: dalle 19.00

Biglietti: acquistabili su Musei Italiani

Costo: 20 € intero – 12 € ridotto – 10 € per guide autorizzate

Accesso disabili: gratuito da via Antonina 10