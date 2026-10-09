Sotto le Terme di Caracalla si nasconde un mondo lungo circa due chilometri: cosa racchiude la dimensione sotterranea di questo monumento?

Le Terme di Caracalla ci raccontano la storia di una Roma maestosa, ma quello che appare in superficie è solo una parte di quello che rappresentano davvero: sotto il complesso si nasconde un mondo, che si sviluppa per circa due chilometri e che ci invita a guardare questo monumento con occhi diversi. Per scoprirlo bisogna immaginare di oltrepassare i confini del paesaggio visibile: che cosa custodisce questa dimensione sotterranea, rimasta fuori dalle immagini più familiari delle terme?

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Cosa si nasconde davvero nei sotterranei delle Terme di Caracalla

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. I sotterranei erano il cuore operativo del complesso delle Terme di Caracalla, inaugurato nel 216 d.C.

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La rete si articolava su tre livelli e comprendeva depositi di legname, impianti idrici e strutture per il riscaldamento. Nei passaggi principali, alti e larghi sei metri, transitavano carri carichi di legna. Ogni giorno ne servivano circa dieci tonnellate per alimentare 49 tra forni e caldaie. Schiavi e operai specializzati garantivano il funzionamento di questa imponente macchina, mentre grandi cisterne potevano contenere dieci milioni di litri d’acqua.

Tra impianti idrici, depositi e un mulino trovava spazio anche un luogo di culto: il Mitreo, scoperto nel 1912 e tra i più grandi conservati a Roma. Dedicato a Mitra, divinità solare di origine orientale, comprendeva cinque ambienti. Nella sala principale, coperta da volte a crociera, un mosaico bianco con fasce nere accompagnava i banconi sui quali sedevano i fedeli. Un affresco raffigurava il dio accanto a un personaggio con una fiaccola e un disco solare nella mano.

Photo Credits: Shutterstock

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