Gli Internazionali d’Italia 2026 entrano nel vivo con una giornata molto attesa al Foro Italico. Oggi, giovedì 14 maggio, il focus del torneo maschile è tutto sui quarti di finale ATP Masters 1000, con Jannik Sinner pronto a tornare in campo davanti al pubblico romano.

Sinner apre il programma sul Centrale

Il numero 1 del mondo sfiderà il russo Andrey Rublev nel primo match sul Campo Centrale, con inizio fissato alle ore 13:00. Per l’azzurro si tratta di un test importante nella corsa verso la semifinale, contro un avversario esperto e sempre pericoloso sulla terra battuta.

La sfida sarà trasmessa in diretta anche in chiaro su TV8, oltre che sui canali Sky Sport e in streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV.

Medvedev contro Landaluce nella sessione serale

In serata spazio anche a Daniil Medvedev, atteso dal confronto con lo spagnolo Martin Landaluce. Il match è programmato non prima delle 19:00 sempre sul Centrale.

Per il giovane iberico sarà una grande occasione contro uno dei protagonisti del circuito ATP, mentre Medvedev punta a confermare il suo ottimo momento a Roma.

Programma ATP Roma oggi – 14 maggio

Campo Centrale

Ore 13:00 — Jannik Sinner vs Andrey Rublev

Non prima delle 19:00 — Martin Landaluce vs Daniil Medvedev

Dove vedere il tennis oggi in tv

Gli Internazionali d’Italia 2026 sono visibili su:

Sky Sport Uno

Sky Sport Tennis

TV8 (in chiaro per i match maschili di singolare)

Streaming su NOW, Sky Go, Tennis TV e tv8.it

Grande attesa soprattutto per Sinner, che continua a trascinare l’entusiasmo del pubblico italiano in uno dei tornei più prestigiosi della stagione sulla terra rossa.

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