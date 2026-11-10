Dopo la lettura diffusa di giugno, La Tempesta Silenziosa torna il 22 novembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con una lezione di Alessandro Baricco su Le notti bianche.

La Tempesta Silenziosa torna a Roma con Alessandro Baricco

Dopo il grande successo del 17 giugno, quando 30 mila persone hanno partecipato alla lettura condivisa de Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij in tutta la città, La Tempesta Silenziosa torna a riunire il pubblico all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Domenica 22 novembre, alle ore 18 (apertura porte dalle 17.15), nella Sala Santa Cecilia, Alessandro Baricco terrà una lezione dedicata proprio al romanzo dostoevskiano, per approfondirne temi, forza poetica e suggestioni.

Una lezione tra memoria, comunità e futuro

L’incontro, dal titolo completo “La Tempesta Silenziosa. Ultimo atto. Prima del Prossimo. Una lezione di Alessandro Baricco su Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij”, sarà un momento di condivisione, memoria e sguardo al futuro. L’evento, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, è realizzato in collaborazione con Fondazione Musica per Roma e con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura. Nel corso della serata verranno proiettate immagini e contributi video della grande lettura diffusa di giugno, restituendo il clima di comunità che ha coinvolto 330 realtà del territorio tra librerie, biblioteche, teatri, cinema, associazioni e spazi di aggregazione.

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Voucher gratuiti e prenotazioni online

L’appuntamento del 22 novembre è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria e ritiro di un voucher. I voucher saranno disponibili dalle ore 11 di lunedì 16 novembre online sul sito ticketone.it e presso il botteghino dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il biglietto dà diritto all’ingresso con fila prioritaria fino a 10 minuti prima dell’inizio della lezione; oltre questo limite, la priorità passa a chi si trova eventualmente in lista d’attesa.

Un progetto che guarda oltre Roma

Presentato in Campidoglio alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, dell’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio e di Alessandro Baricco, il progetto punta a trasformare il format in un percorso strutturato, capace di coinvolgere altre città in Italia e all’estero. La rete di lettura nata a Roma con La Tempesta Silenziosa viene così valorizzata come modello di partecipazione culturale, mentre tutte le informazioni aggiornate sull’evento e sulle iniziative collegate sono disponibili sul portale culture.roma.it e sul sito ufficiale latempestasilenziosa.it.

Foto: Ufficio Stampa