Il Teatro Palladium omaggia Luigi Dallapiccola: nel 50° anniversario della sua scomparsa, Roma celebra il maestro del Novecento italiano.

Un luogo simbolo di Roma come il Teatro Palladium apre le sue porte a un tributo speciale, dato che ospiterà una serata dedicata a Luigi Dallapiccola, una delle figure più luminose del Novecento italiano. Nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, il compositore istriano torna ad animare la scena capitolina grazie a un programma pensato per restituire al pubblico la profondità del suo pensiero e la potenza lirica della sua musica, intrecciata alla letteratura europea e alla storia del nostro Paese.

LEGGI ANCHE: – Da Supermagic al tributo a Ennio Morricone: i biglietti per spettacoli e concerti perfetti da regalare a un romano per Natale

Il Teatro Palladium omaggia Luigi Dallapiccola: un viaggio musicale tra Roma, Cremona e Mantova

L’appuntamento è per il 6 dicembre, alle 19.30, quando il Teatro Palladium inaugurerà un percorso condiviso con Cremona e Mantova, coinvolgendo alcune tra le istituzioni musicali e accademiche più autorevoli del Paese. La stagione dedicata a Luigi Dallapiccola, ideata dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium in collaborazione con l’Accademia Nazionale Virgiliana e la Fondazione Claudio Monteverdi, accompagnerà il pubblico fino al 12 dicembre, offrendo tre appuntamenti in teatri che sono parte della storia culturale italiana: Palladium, Ponchielli e Bibiena.

A Roma, l’esecuzione sarà affidata alla Roma Tre Orchestra Ensemble, preceduta da interventi introduttivi che guideranno gli spettatori nella dimensione creativa dell’autore. Luca Aversano e Paola Besutti apriranno la serata, con contributi di Mila De Santis, Marcello Panni ed Emanuele Stracchi, coordinati da Jacopo Pellegrini.

Il programma del percorso musicale rende questo legame evidente, includendo opere che attraversano il rapporto tra musica e parola: dalle Liriche greche alla Sonatina canonica, dal Quaderno musicale di Annalibera alle composizioni su testi di Biagio Marin, Antonio Machado e Goethe.

Finanziata dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, l’iniziativa unisce divulgazione, ricerca e pratica esecutiva, trasformando il ricordo di Dallapiccola in un’esperienza condivisa tra città, istituzioni e comunità musicale.

Photo Credits: Leonardo Zen