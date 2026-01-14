Al Teatro Ghione di Roma, mercoledì 14 gennaio, AncheCinema, presenta, Bachanale, viaggio centrifugo nella musica di Bach, spettacolo musicale di e con il M° Mario Margiotta.

Al Teatro Ghione di Roma, mercoledì 14 gennaio alle 20.30, AncheCinema, presenta, Bachanale, viaggio centrifugo nella musica di Bach, spettacolo musicale di e con il M° Mario Margiotta. Uno spettacolo musicale di e con il M° Mario Margiotta (voce narrante e pianoforte), dedicato al mondo di Bach, shakerato in un cocktail esplosivo di musica, divulgazione e tanta ironia. Uno spettacolo diverso da qualsiasi altro, originale, anticonformista e a prova di sbadigli, capace di farti innamorare della musica di Bach. Una lezione di musica avvincente come un film. Il format originale, presentato con successo in Italia e all’estero, è interamente scritto e realizzato dal M° Mario Margiotta che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e divulgatore musicale.Margiotta non solo eseguirà i brani del grande compositore, ma saprà sorprendere e incuriosire il pubblico in uno spettacolo che riporta virtualmente agli anni e al mondo in cui Bach ha vissuto e ha scritto le sue composizioni immortali. Chi ha detto che Bach è noioso? Bachanale è uno spettacolo che mescola rigore, genialità e tanta ironia. Un’esperienza in cui la complessità del compositore più rigoroso della storia prende vita. Tra fughe vertiginose, giochi sonori e curiosità, Bachanale conduce dentro la musica più matematica e folle di sempre, con risate assicurate e sorprese continue. Non serve conoscere la musica: basta aprire le orecchie e lasciarsi travolgere dal ritmo, dall’ingegno e dall’ironia di uno dei più grandi compositori di tutti i tempi. Mario Margiotta è un giovane e poliedrico artista barese che va confermandosi, nel panorama del mondo classico e non solo, come musicista sempre più apprezzato con un format tra i più originali e anticonformisti. L’artista crea sulla propria misura non un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo musicale, che mescola il concerto al monologo teatrale, la divulgazione culturale al cabaret in una performance che interseca tutti i generi in un risultato efficace ed estremamente godibile. Il format, presentato in svariati spettacoli, si dimostra come una formula tra le più fantasiose e apprezzate dal pubblico e si è imposto all’attenzione della critica, tanto da venire esportato sia in tutta Italia che all’estero, riscuotendo ovunque grandi consensi “𝘪𝘯 𝘶𝘯𝘰 𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘢𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘴𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘢, 𝘤𝘪𝘯𝘦𝘮𝘢, 𝘵𝘦𝘢𝘵𝘳𝘰 𝘤𝘢𝘣𝘢𝘳𝘦𝘵 𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘶𝘭𝘨𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘔𝘢𝘳𝘨𝘪𝘰𝘵𝘵𝘢 𝘦̀ 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘪𝘴𝘵𝘢, 𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦, 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 … 𝘶𝘯𝘰 𝘴𝘩𝘰𝘸 𝘮𝘢𝘯 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘵𝘰 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘵𝘰 𝘢 𝘴𝘵𝘶𝘱𝘪𝘳𝘦” (L’edicola del Sud). Tra le sue più recenti esibizioni ricordiamo la commissione dello spettacolo musicale FelliniRota per l’istituto Italiano di Cultura de Il Cairo (Egitto) e per la società Dante Alighieri di Bienna (Svizzera); gli spettacoli Bachanale, Notturno con Chopin, FelliniRota e Schumann/Carnaval, tutti portati in scena presso l’Arena della Pace di Bari con un tutto esaurito e un pubblico di oltre settecento spettatori; la sua partecipazione presso il prestigioso Circolo dei Rozzi a Siena con lo spettacolo Notturno con Chopin, la sua partecipazione al rinomato festival Il libro possibile di Polignano a Mare, al fianco di personalità quali Umberto Galimberti, Walter Veltroni ed Erri De Luca. Il suo canale Youtube, dove carica clip tratte dai suoi spettacoli musicali, ha totalizzato attualmente più di 700.000 visualizzazioni. AncheCinema è una società di produzione di teatro, cinema, eventi e progetti culturali che gestisce 4 teatri: il Teatro AncheCinema di Bari, il Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti, l’Arena della Pace e il Jolly di Bari. È un organismo di programmazione multidisciplinare riconosciuto dal Ministero della Cultura ed è soggetto beneficiario di donazioni Art Bonus. Ha fondato nel 2016 nel centro di Bari il Teatro AncheCinema: il primo teatro polifunzionale più accessibile d’Europa, capace di ospitare spettacoli con orchestre sinfoniche, eventi club senza sedute, cinema, teatro, danza, musica, esposizioni di arti visive e che dispone di una pedana che può ospitare 36 carrozzine per persone con disabilità. AncheCinema è attiva dal 2001 e ha assunto l’attuale nome nel 2013. È stata fondata ed è amministrata dall’autore, regista, produttore e direttore artistico Andrea Costantino. Ha prodotto opere cinematografiche pluri-premiate a livello internazionale e selezionate in festival come la 67.Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de La Biennale di Venezia. Produce artisti e spettacoli dal vivo come Shrek il Musical TYA, su licenza ufficiale DreamWorks Theatricals e MTI Europe.

biglietti 25 euro

Teatro Ghione, via delle Fornaci, 37, Roma www.teatroghione.it 06 6372294