Teatro di Roma, ‘Dominio Pubblico – La Città agli Under 25’: formazione gratuita nelle arti sceniche. I progetti in partenza

Dominio Pubblico - La Città agli Under 25, la call to action per il percorso formativo su Teatro, Street Art, Arti Sceniche rivolto ai giovani

Dare ascolto ad una generazione, quella degli Under 25, che sente su di sé il peso do un futuro migliore: è questo l’impegno di Dominio Pubblico 2021 che torna con la nona edizione. No Present è la call to action lanciata quest’anno che dal 4 Ottobre a Dicembre 2021 invita gli Under 25 ad intraprendere un percorso formativo di guida alla visione degli spettacoli e di incontri con i più grandi artisti della scena teatrale e artistica contemporanea, finalizzato alla produzione, organizzazione e promozione del festival multidisciplinare.

Foto: Roberta Ungaro via HF4

Quattro progetti formativi per 11 mesi di attività culturali: dalle azioni urbane di MA®T (progetto di riqualificazione di aree periferiche attraverso la street art) all’entrare a fare parte della Redazione under 25 CHE STORY (per la documentazione e lo storytelling delle attività annuali e degli spettacoli in abbonamento). Oppure collaborare all’organizzazione del Festival Dominio Pubblico – La Città agli Under 25 – IX edizione, entrando a far parte della direzione artistica partecipata. Infine, grazie al DP in Tour!, partire alla scoperta dei festival estivi partner di Dominio Pubblico tra cui quelli di Risonanze Network, la rete nazionale per la tutela e la diffusione del teatro #under30.

Inoltre da quest’anno, con l’acquisto di un abbonamento al Teatro di Roma – Teatro Nazionale o a Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio gestito da ATCL, sarà possibile scegliere se accedere a una o più delle tante opportunità offerte dal progetto per una formazione totalmente gratuita nel campo delle arti sceniche contemporanee della propria città e a livello nazionale.

Crediti foto@DominoPubblico via HF4